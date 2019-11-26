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26.11.2019 23:48
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Разбираем "Камушки"

Жители Пресни готовятся к переезду в новый дом
Текст: Сергей Жуков
Российская газета - Столичный выпуск № 267(8025)
Труднее всего найти свободное место для строительства домов по программе реновации, как городские власти и ожидали, оказалось в центре столицы. Тем не менее 109 домов идут тут под снос. Около половины из них расположены в Пресненском районе. И вот уже первые жители пятиэтажек готовятся к переезду в новые квартиры. Не исключено, что новоселье они справят уже до конца этого года, сообщил начальник управления реновации столичного департамента строительства Александр Потехин.

Монолитный дом на Мукомольном проезде построен в микрорайоне "Камушки", получившем название по находившимся тут каменоломням. По программе реновации в нем снесут 18 старых домов. Жители первых четырех пятиэтажек, расположенных неподалеку, в эти дни уже осматривают свои новые квартиры и оформляют документы. По словам Александра Потехина, на данный момент выдано 211 смотровых ордеров, согласие на переезд дали уже 170 семей. "В Пресненском районе в программу реновации включено 52 дома, а всего в центре под снос идут 109 пятиэтажек. Таким образом, для переселения в ЦАО осталось построить около 300 тысяч квадратных метров жилья, это без учета дома в Мукомольном проезде, - пояснил Потехин. - Сейчас мы активно ищем площадки под строительство".

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости www.ria.ru
Реновация: сданы десятки новостроек с комфортабельными квартирами

Документы на жилье вручают новоселам в их же новом доме, где работает центр расселения. Первый этаж здесь полностью нежилой. Там разместится детский сад. В соседних помещениях могут открыться аптеки, магазины, творческие студии. Рядом с домом - спортивные и детские площадки, есть внутренний дворик, скрытый от посторонних глаз. И парковочные места на улице, но основная часть паркинга - под землей. Дом очень красивый, переменной этажности. Максимальное количество этажей в комплексе - 48. Лифтовые холлы и подъезды оснащены системой автоматического пожаротушения. Всего в новом доме 1506 квартир. Больше всего "однушек" и "двушек". Квартиры по жилой и общей площадям почти в полтора раза больше прежних. В основном за счет просторных кухонь, санузлов и прихожих. Жилье с ремонтом "комфорт-класса". Стены в белых тонах, на полу уложен качественный ламинат, в прихожей и "мокрых зонах" - керамогранитная плитка. В санузлах установлены раковины, унитазы и ванны, а на кухне - мойка и электрическая плита. На стене, где должен занять место кухонный гарнитур, выложен фартук из плитки. В общем, переезжай и живи. Раис Рамазанов готов оставить свою пятиэтажку на 2-м Красногвардейском проезде хоть завтра, ждет, когда оформят документы. "Дом, в котором живу с семьей, построен в 1962 году. Совмещенный санузел, маленькая кухня, деревянные перекрытия и устаревшие коммуникации, - рассказал он "РГ". - Зато теперь будем жить на 77 "квадратах" вместо прежних 53". Всю жизнь его семья прожила в "трешке" на втором этаже, теперь будут жить на 36-м. Раис признается: сначала испугался, но открыточные виды из окон оказались сильнее страха. За стеклом - башни "Москвы-Сити", Парк Победы, Москва-река. Вокруг дома - транспорт всех видов.

Программу реновации старого жилфонда, напомню, приняли в Москве летом 2017 года. В список на расселение вошли более пяти тысяч домов. Большинство из них - пятиэтажки типовых серий. В них живут около миллиона москвичей.

Экономика ЖКХ Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Реновация: Расселение пятиэтажек в Москве
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