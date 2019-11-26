Москвичи устроили массовую драку за парковку у дома

В центре Москвы местные жители устроили настоящее побоище с коммунальщиками. Сотрудники городских служб пришли, чтобы убрать забор-самострой, ограждающий парковку. Народу это очень не понравилось.

Видео "битвы за парковку", произошедшей в Таганском районе, уже широко растиражировано в соцсетях. На кадрах видно, как широкоплечие автолюбители бросаются на рабочих, которые попытались убрать забор. В потасовке один из "защитников парковки" оказался повержен и упал на землю.

Как объяснили "РГ" в пресс-службе префектуры Центрального административного округа, рабочие демонтировали незаконно установленный забор на парковке на Малой Калитниковской улице. "До этого к нам поступило обращение Госинспекции по недвижимости о самозахвате этого участка", - отметили в префектуре ЦАО. Еще в начале октября вопрос рассмотрела окружная комиссия по пресечению самостроя. Поскольку этот забор официально никто не оформлял, его было решено снести. И вот теперь рабочие, что называется, пришли решение исполнять. Но - наткнулись на автолюбительский гнев.

Чем закончилась битва? Официальной полицейской проверкой. Как сообщили "РГ" в пресс-службе столичного ГУ МВД, ею занимается территориальное подразделение внутренних дел Таганского района. По предварительным данным, в битве за парковку серьезно пострадал один человек. Он обратился в больницу, врачи подозревают сотрясение мозга. Расследование продолжается.