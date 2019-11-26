По данным компании "Яндекс", с августа по середину октября этого года было отправлено 35 миллионов кулинарных запросов со словами "на зиму". Это неудивительно: по данным ВЦИОМ, 90 процентов россиян едят консервированные продукты, сделанные в домашних условиях. Игнорируют домашние соленья-варенья лишь девять процентов опрошенных.

Причин, по которым домашнее консервирование не теряет популярности, несколько, свидетельствует опрос "Яндекса". В первую очередь это вкусно - так считают 38 процентов респондентов. В том, что консервирование позволяет сэкономить средства, уверены 35 процентов опрошенных, 32 процента полагают, что свое выше качеством, чем покупное, а еще 31 - не сомневается в пользе домашних заготовок для здоровья. При этом сохраняют урожай таким образом только 23 процента россиян. Причем каждый десятый сообщил, что консервирует продукты, чтобы затем подарить их родственникам или друзьям.

Разнообразными заготовками в средней полосе России занимаются почти полгода. В начале лета начинают запасать ягоды: сначала клубнику, затем вишню, смородину, малину. Но при этом домашнее варенье и компоты явно сдают позиции, уступая сокам и разнообразным джемам фабричного производства. Или же немудреные рецепты бабушек и так передаются из поколения в поколение и нет надобности запрашивать поисковые системы?

Свою роль здесь явно играют и экономические факторы. Даже в разгар сезона цены на ягоды довольно высоки. Например, в Туле в этом году стоимость стакана малины доходила до четырехсот рублей, килограмм клубники продавали за двести рублей и выше. Итак, посчитаем: из килограмма клубники получается примерно два литра варенья. Плюс сахар, стоимость которого в этот период традиционно возрастает. Итого себестоимость полулитровой банки со сладким содержимым составляет 60 рублей и выше. В магазинах варенье и джемы стоят дороже - за эту цену можно купить 200-300-граммовую баночку. Так что домашними заготовками ягод занимаются в основном те, кто их выращивает на своих участках или же собирает в лесах и в полях.

Мы стали есть меньше варенья. Свежие ягоды и фрукты можно купить круглый год. Да и торговля предлагает много разнообразных "вкусностей". Кроме того, стало модным замораживать ягоды (что, говорят, полезнее), а не консервировать их при помощи сахара и термической обработки.

Самая активная пора консервирования - конец лета и начало осени, когда вступают в пору созревания разнообразные овощи. Затем наступает пора квасить капусту - уже в ноябре. Кстати, заготовки из капусты, по данным ВЦИОМ, делают 32 процента россиян.

- Квашеная капуста становится "хрусткой" только после того, как ее слегка ударит морозцем, - делится секретом, поясняя столь поздний срок заготовок, тульская пенсионерка Эльвира Петровна.

Она хоть и рассталась с грядками еще в 16 лет, когда уехала учиться в город, но заготовки на зиму делать никогда не переставала. На тульских базарах килограмм квашеной капусты сейчас предлагают за сто рублей. Стоимость кочана в магазинах - до двадцати рублей. Конечно, нужна еще морковь и соль, но, по словам хозяйки, они на себестоимость квашеной капусты существенно не влияют.

- Было бы где хранить, - говорит пенсионерка. К слову, заготовками она занимается еще и потому, что промышленность в качестве консерванта, как правило, использует уксус, а он ей противопоказан. Для собственных заготовок она подбирает более щадящие ингредиенты.

По данным ВЦИОМ, домашним консервированием занимаются 85 процентов россиян. В сельской местности эта цифра еще больше - 93 процента. Преимущественно соленья и квашения готовят люди старшего возраста: 62 процента тех, кому 45-59 лет, и до 65 процентов - за 60. Молодежь предпочитает употреблять заготовки, которые делают родственники. Об этом заявили 65 процентов опрошенных в возрасте 25-34 лет, среди более молодых этот процент еще выше.

Помидоры консервируют 73 процента опрошенных, огурцы - 70 процентов

Самые популярные продукты для консервации - помидоры и огурцы. В этом респонденты ВЦИОМ и "Яндекса" солидарны. Помидоры консервируют 73 процента опрошенных, огурцы - 70 процентов. Причем, добавляет "Яндекс", чем восточнее, тем сильнее позиции огурца: за Енисеем помидор "берет верх" только в Хабаровском и Приморском краях - но и там преимущество у него минимальное. В европейской части страны огурцы популярнее помидоров только в Крыму. Среди регионов Центральной России больше всего заготовку делают в Липецкой и Тамбовской областях.

Наш "народный эксперт", тулячка Оксана Кочетова, - владелица двух небольших теплиц на приусадебном участке, в которых выращивает огурцы, помидоры, баклажаны, перец. Ей нет пятидесяти, и она относится к тем восьми процентам россиян, для которых заготовки - необходимая часть рациона.

- Не понимаю, как можно сесть за стол, не открыв баночку каких-нибудь солений? - говорит Оксана. Как правило, она заготавливает собственный урожай и подкупает овощи на оптовом сельхозрынке. По ее словам, собственные заготовки вкуснее, здоровее ("знаю, из чего делала и как") и экономичнее.

В этом году помидоры она покупала по 18 рублей за килограмм. По ее словам, в магазинах и на обычных рынках они были несколько дороже, но там покупают "для еды", поэтому они с мужем ездят на оптовый сельхозрынок на окраину Тулы. Предпочитает помидоры в собственном соку: из одного килограмма овоща получается одна литровая банка засолки. В торговых точках литровая или 700-граммовая банка таких помидоров стоит сто рублей и более. Томаты в рассоле или в маринаде обходятся от 60 до 120 рублей за литр. Конечно, в магазине мы платим еще и за саму банку, а в домашних условиях стеклянная тара - многоразовая. И все же, по подсчетам Оксаны Кочетовой, домашняя заготовка почти в десять раз дешевле.

Кабачки и патиссоны, уверяет Оксана, выгодно заготавливать только самим. Они неприхотливы и дают большой урожай, да и в магазинах стоят копейки, а банка консервированных порой обходится дороже помидоров. Ну а цены на маринованные огурцы промышленного производства, по мнению нашего эксперта, вообще непомерно завышены.

Но все же, по данным "Яндекса", в этом году интерес к заготовкам упал примерно на семь процентов по сравнению с прошлогодним. "Видимо, из-за холодного лета в центральной части России этот год был не таким урожайным, прокомментировали эту тенденцию в компании. - В 2017 году, тоже холодном, про консервирование спрашивали еще реже". В этом сезоне на треть меньше заготовили слив и малины, на 15 процентов снизилась доля огурцов, баклажанов, смородины и клубники. Зато растет интерес к способам засолки груздей (поисковых запросов стало на 32 процента больше) и цветной капусты (на 28 процентов). Если в Рязани активно интересуются заготовкой свинушек, то в Ярославле - красной рябины. На четверть вырос интерес к консервации... апельсинов - видимо, из-за того, что цитрусовые стали дешевле яблок. А, например, в Липецке и Воронеже особый интерес проявляют к засолке скумбрии.

Тем временем

По данным ВЦИОМ, 15 процентов семей вообще не делают домашних заготовок. В Москве таких семей больше - 29 процентов. Традиционное домашнее занятие все еще поддерживается благодаря пенсионерам и сельским жителям, но при этом постепенно уходит в прошлое.