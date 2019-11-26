Курские власти подписали меморандум с крупным агрохолдингом о запрете строительства животноводческих комплексов в памятной зоне.

У селян есть вопросы и к инвесторам будущих, и к владельцам действующих аграрных комплексов. Фото: Валерий Морев/ ИТАР-ТАСС

Цена инвестора

Противостояние курских селян, живущих в селе Ольховатка близ мемориального комплекса "Поклонная высота" в Поныровском районе, и компании "Мираторг", начавший строить свинокомплекс неподалеку от мемориала, до последнего времени было очень жестким. Здесь, на Северном фасе Курской дуги в 1943 году советские воины дали отпор фашистам, да так, что тем после оставалось лишь отступать до самого мая 1945 года. А теперь жителям пришлось "воевать" с инвестором. Как только на стройплощадке начались работы, люди возмутились: каждая пядь земли полита кровью соотечественников, защищавших стану от захватчиков.

Сначала строительство заморозили. Как оказалось, у инвестора не было на тот момент необходимой документации. Но отказываться от планов возведению свиноводческого репродуктора в компании не стали. Представители холдинга пытались долгие месяцы убедить жителей в том, что от этого все только выиграют: в муниципалитете улучшится налоговая база, появятся высокооплачиваемые рабочие места, а в партнерстве с властями компания сможет помочь в строительстве социальной инфраструктуры, дорог и прочего.

Но селяне были непреклонны. Письма о том, что скоро посетители мемориала будут вдыхать резкий аммиачный аромат от свинокомплекса, полетели во все инстанции. Пришлось искать компромисс.

Заместитель курского губернатора, курирующий агропромышленный комплекс, Сергей Стародубцев на пресс-конференции, посвященной скандальной теме, назвал компанию важным и знаковым инвестором.

- Любой регион рад такому инвестору. Мы тоже дорожим... но не любой ценой, - подчеркнул он.

Избежать подобных споров позволят четко установленные границы охранных зон

Чиновник назвал начало строительства животноводческих комплексов в регионе без необходимой разрешительной документации ошибкой, подчеркнув, что теперь она исправляется.

- Реализация инвестпроектов невозможна без взаимодействия всех заинтересованных сторон, - привел чиновник точку зрения региональных властей.

Карты биты

Чиновники обладминистрации отмечают, что повышенный интерес населения к подобным проектам абсолютно оправдан. Параллельно в регионе формируют стратегию развития туризма, в которую включают маршруты по памятным местам боев Курской битвы. Новость о том, что на Северном фасе Курской дуги появится мемориал, подобный Прохоровскому полю в соседней Белгородской области, восприняли с радостью. Однако будет ли он пользоваться популярностью, если роза ветров принесет туда запах от свиноводческих лагун? Ответ очевиден. Курские власти решили договориться с инвестором, подписав меморандум.

В документе, подписи под которым поставили чиновники, представители компании и поисковой организации, четко прописано, что лагуны для свинокомплекса близ мемориальной зоны под Понырями должны быть закрытыми, а сама постройка скрыта от глаз туристов защитной лесополосой. Важно, что это последний объект агрохолдинга, который строится неподалеку от памятных мест. При этом инвестор должен содействовать поисковым п работам.

Председатель совета Курской областной молодежной патриотической организации Центр "Поиск" Игорь Цуканов сообщил, что будущий репродуктор расположится вне мемориальной зоны - примерно за километр от нее. Поэтому поисковая работа не прекратится, а пойдет одновременно со строительством. Если будут найдены останки воинов, инвестор проведет церемонию их перезахоронения. Кроме того, компания обязалась отреставрировать братские могилы, которые находятся на содержании Поныровского муниципалитета, поддержать развитие социальной инфраструктуры и всячески помогать району.

Нормы и правила

В дальнейшем избежать подобных споров, по мнению чиновников, позволят четко установленные границы охранных зон около мемориальных комплексов. Сделать это нужно сейчас. Ведь никто не может предугадать, какому инвестору через несколько лет приглянется участок рядом с памятниками погибшим воинам, и какое производство он захочет там открыть. В Поныровском районе их теперь точно обозначат. Здесь помимо зон регулирования застройки и ограничения хозяйственной деятельности появится "зона достопримечательного места", на территории которой любое строительство будет запрещено. Игорь Цуканов добавляет, что населенные пункты надо будет из этих зон исключить: ведь иначе, когда здесь начнут создавать туристический кластер, нельзя будет возвести необходимую для него инфраструктуру.

Генеральный директор компании "Мираторг - Курск" Сергей Куликовский, комментируя ситуацию, подчеркнул: те объекты, которые возводятся сейчас под Понырями, отвечают всем необходимым нормам.

- Общая сумма инвестиций компании в Курскую область составит более 120 миллиардов рублей, - отметил Куликовский. - Это увеличит количество рабочих мест до восьми тысяч. Когда все объекты будут введены в эксплуатацию, налоги для бюджетов всех уровней составят более семи миллиардов рублей в год. Сегодня эта сумма - чуть более миллиарда. Большая часть средств - в Пристенском районе. Только в муниципальный бюджет там перечисляется более 70 миллионов рублей. А в Поныровском будет построен только репродуктор. Компания всегда способствовала проведению поисковых мероприятий и никогда не отказывала муниципалитетам в поддержке и без меморандума.

Кстати

Это не первый случай противостояния жителей и инвесторов. Почти каждый проект строительства свинокомплекса - даже в депрессивных районах - вызывает протест. Говорить о светлых перспективах - увеличении налоговой базы, новых социальных объектах тут бессмысленно. Селяне отвечают: без школ и дорог прожить можно, а если нет чистого воздуха, никакие блага не нужны.