Путин поддержал раннюю профориентацию

Ранняя профориентация не помешает пробиться талантам. Об этом заявил президент на всероссийском открытом уроке "Школа завтрашнего дня" на форуме "Проектория" в Ярославле, в котором он принял участие в режиме телемоста.

"Ранняя профессиональная ориентация нужна, она не будет мешать пробиваться ярким талантам, людям с гениальными способностями в тех областях, в которых они смогут проявить себя наилучшим образом. Одно другому не мешает", - убежден глава государства.

Работа по ранней профессиональной ориентации нужна совместно со школой, с высшей школой и с крупнейшими предприятиями, считает президент.

"Если человек обладает гениальными способностями, то это все равно пробьет себе дорогу, даже если кто-то попытается направить человека по совершенно конкретному пути, может быть, не отвечающему его уникальному дарованию", - уверен Путин. Так глава государства развеял опасения участников форума, что из-за ранней профориентации они могут не найти свой путь и не реализовать таланты.

Министр просвещения Ольга Васильева также заявила, что целесообразно вводить профориентацию с 6 класса. Директор должен определить количество часов и выбрать партнеров, которых можно было бы приглашать в школы и которые помогли бы ребятам найти себя.