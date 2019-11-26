Москвичи засыпали жалобами местное управление Роспотребнадзора: купили билеты в театр, а получили фальшивки. Это жертвы сайтов-клонов, которые появились у Театра Олега Табакова и Московского международного дома музыки.

Как сообщили в пресс-службе столичного управления Роспотребнадзора, сайты-двойники, как правило, похожи на оригинал и названием, и оформлением. Однако стоимость билетов на порталах-клонах сильно завышена. В этом мы и сами убедились, поискав билеты в ММДМ. "Яндекс" выдал сразу три сайта с примерно похожим интерфейсом. Сравнили цены на спектакль без слов Егора Дружинина "Всюду жизнь". На официальном портале mmdm.ru они продаются по цене от 600 до 2,5 тысячи рублей. А на других сайтах - уже от 2,3 до почти 4 тысяч!

Но главное, нет никакой гарантии, что вы получите настоящие билеты, даже переплатив за них. "У продавцов на сайтах-клонах нет договоров с организаторами концертов и спектаклей, - заявили в пресс-службе Роспотребнадзора. - На этих порталах даже толком не представлена информация о компании, якобы реализующей билеты". А значит, покупателю, который решил сдать билет, просто некуда обращаться!

Ранее с такой же ситуацией столкнулись питерские учреждения культуры. Например, одно время был очень активен клон Санкт-Петербургского театра комедии имени Н.П. Акимова. Теперь "вирус фишинга" дошел и до столицы. Сайты настолько умело маскируются под портал-оригинал, что даже у опытных пользователей не возникает подозрений. Однако разоблачить клонов все-таки можно. В пресс-службе театра имени Н.П. Акимова дали главный совет: изучать всю информацию на сайте. На официальном портале всегда можно найти данные о полном и сокращенном названии организации, копии уставных документов, свидетельства государственной регистрации и т.п. Москвичам нужно быть особенно осторожными при покупке билетов в "Табакерку", ММДМ, Большой театр - у них особенно активные клоны.

Нужно быть особенно осторожными при покупке билетов в "Табакерку", ММДМ, Большой театр - у них особенно активные клоны

Почему фишинг на любителей культуры вообще возможен? Ряд экспертов в области кибербезопасности указывают, что создатели порталов-двойников умело работают с CEO-технологиями, и их псевдобилетные порталы лезут в поисковый топ. С этим готов бороться Роспотребнадзор столицы. Как отметили в пресс-службе ведомства, в ближайшее время управление подготовит судебные иски с требованием заблокировать "клоны". Это в силах Роскомнадзора.

Если вы все же столкнулись с мошенниками, то обратитесь на "горячую линию" столичного управления Роспотребнадзора 8 (495) 785-37-41. Вам помогут составить претензию и судебный иск к продавцу.

Кстати

Основные признаки сайта-клона

- В доменном имени латинская O заменена на цифру 0

- Сайт открыт менее двух недель назад (можно проверить через WhoIs-сервисы)

- При вводе данных банковской карты вы не видите в адресной строке браузера значка "замок" и защищенного протокола https- На сайте нет данных об ИНН, ОГРН компании-продавца.