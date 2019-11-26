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Текст:   Ольга Игнатова 
17:52 26.11.2019

Сбербанк назвал регионы с быстрорастущими ценами на ЖКУ

Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости

Траты россиян на услуги ЖКХ за год выросли на 3%. Об этом говорится в исследовании "СберДанных" (инициатива Сбербанка по анализу и обработке больших данных).

Фото: Александр Астафьев / РИА Новости
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По итогам девяти месяцев нынешнего года медианные расходы домохозяйства на ЖКХ составили 3826 рублей в месяц, отмечается в исследовании, что на 3% выше, чем годом ранее. Это в целом соответствует уровню индексации тарифов, предусмотренной правительством.

Однако в некоторых регионах платежи на жилищно-коммунальные услуги растут существенно быстрее. В основном из-за изменений тарифов на вывоз мусора и электроэнергии.

Больше всего коммуналка подорожала в Белгородской и Кировской областях. Там жители в этом году тратят соответственно на 17,5 и 15,6% больше денег, чем в 2018 году. В Белгородской области проявляет себя существенный рост тарифов на водоснабжение и водоотведение в ряде населенных пунктов. С высокой вероятностью регион останется в "лидерах" рейтинга. С 1 декабря нынешнего года планируется повышение цен на воду в самом Белгороде, причем сразу на 42%.

В Кировской области, как считают аналитики, рост стоимости коммуналки, скорее всего, связан с дополнительными издержками на масштабную реконструкцию инфраструктуры теплоснабжения в административном центре региона.

В ТОП-10 по скорости подорожания ЖКХ попали также Санкт-Петербург и Ленинградская область (прирост за год 8,3%). Это существенно выше Москвы (годовой прирост в столице 5,1%).

Фото: istock
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Наиболее весомыми затраты на ЖКХ оказались для жителей Рязанской области (13,1% от расходов на потребление). За ней следуют дальневосточные регионы: Чукотский АО, Еврейская АО и Камчатский край с показателями 12,7%, 12,6% и 12,6% соответственно.

На Дальнем Востоке коммунальные услуги вообще очень дорогие. Медианные затраты на ЖКХ на душу населения по итогам девяти месяцев нынешнего года составили 7983 рубля.

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