СМИ: В Москве задержали майора полиции по делу о мошенничестве

В Москве задержали майора полиции Руслана Дейниченко, который ранее занимал пост начальника уголовного розыска ОМВД по Пресненскому району.

Операцию провели сотрудники ФСБ и ГСУ СК по городу Москве, сообщает РБК. Дейниченко подозревают в превышении должностных полномочий. Его уволили в начале 2019 года "по дискредитирующим обстоятельствам".

По данным источников издания, бывший полицейский был связан с предпринимателем Рафаэлем Хамидуллиным, которого в августе суд отправил под арест. Бизнесмена подозревают в мошенничестве в особо крупных размерах. Речь идет, в частности, о сделках в сфере недвижимости.