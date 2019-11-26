У москвича во время застолья похитили 1,2 млн рублей

На юге столицы задержаны подозреваемые в краже 1,1 млн рублей. Об этом рассказали "РГ" в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

По данным правоохранительных органов, в полицию обратился 49-летний москвич, сообщивший о краже из квартиры в Коломенском проезде. Потерпевший сообщил, что у него украли мобильный телефон и деньги. Общая сумма ущерба составила 1,1 млн рублей.

Как выяснили оперативники, кража произошла во время совместного застолья. В гостях у него находилась 34-летняя москвичка и 29-летний житель Подмосковья. Как установили полицейские, гости, воспользовавшись тем, что хозяин квартиры находился в состоянии опьянения, похитили телефон и банковскую карту. Через мобильное приложение одного из банков, установленное в похищенном телефоне, грабители перевели деньги на свои счета. Оперативники по району Нагатино-Садовники в Москве задержали подозреваемых в краже. Против них возбуждено уголовное дело. В настоящее время полицейские продолжают расследование инцидента, ведется поиск возможных соучастников преступления.