В МЧС объяснили, по какому льду опасно ходить и кататься

Несмотря на то, что среднесуточная температура воздуха в Москве и области опустилась ниже нуля, надевать коньки и бежать на водоем рано.

По словам начальника территориального отдела по обеспечению безопасности людей на водных объектах центра ГИМС ГУ МЧС России по Москве Надежды Ершовой, в Москве 121 зона отдыха на водных объектах с выходом на лед. Специалисты занимаются тем, что определяют толщину льда. В настоящее время исследования показывают - вода только начала замерзать, лед непрочный.

Как сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на представителя МЧС, лед формируется от берега, и в центре водоемов его практически нет. Тонкая пленка не способна выдержать даже более легкий вес по сравнению с весом человека.

- Выходить сейчас на лед крайне опасно! Имеется постановление правительства Москвы, которым утверждены правила охраны жизни людей на водных объектах. Один из разделов постановления посвящен мерам безопасности на льду. В нем сказано: "Запрещен выезд автомобилей и выход людей на лед в период замерзания и вскрытия ледяного покрова", - подчеркнула Надежда Ершова.

По словам специалиста, безопасным для перехода одного человека является лед зеленоватого оттенка и толщиной не менее 7 сантиметров. А если речь идет о массовом катании на коньках, толщина льда должна составлять минимум 25 сантиметров.