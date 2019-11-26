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26.11.2019 21:17
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В выходные дни в Москве будет гололед и дождь со снегом

Текст: Ирина Огилько
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Сегодня днем в столице коротко местами прошел снег. Ощутимые осадки ожидают столичный регион в выходные дни. Об этом сообщает Метеобюро Москвы и области.

Фото: Pixabay
Всемирная метеорологическая организация предсказала экстремальную погоду

По данным метеорологов, выпасть в выходные дни может до 13 мм осадков, что составит около четверти от месячной нормы, которая для последнего месяца осени составляет 58 мм. К слову, нынешний месяц оказался на редкость сухим - так, с начала ноября выпало около 6-7 мм осадков.

- Ухудшение погоды ожидаем в пятницу, когда температура воздуха сможет подняться до плюсовых значений, а в выходные дни ожидается сильная гололедица, будет идти снег с дождем, - рассказывает главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова. Порывы ветра смогут достигать 18 м/с. Такая перемена с погоде будет связана с влиянием глубокого циклона.

Напомним, что ранее Гидрометцентр России пообещал москвичам теплый первый зимний месяц.

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