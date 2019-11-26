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26.11.2019 20:38
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Воронежцам открыли семейные архивы времен революции

Текст: Татьяна Ткачева (Воронеж)
Масштабный проект о жизни России сто лет назад, объединивший семейные и музейные архивы, развернули в Благовещенском кафедральном соборе. Выставка "Человек на переломе" посвящена личной реакции людей на трагические события 1917-1918 годов.
Фото: Малое православное братство во имя свт. Тихона Задонского Фото: Малое православное братство во имя свт. Тихона Задонского
Фото: Малое православное братство во имя свт. Тихона Задонского

Фотографии и документы, выдержки из дневников и мемуаров, старые вещи и живописные работы позволяют проследить те изменения, которые произошли с человеком в результате революции: кем он был и кем стал, как сумел сохранить достоинство. Здесь же можно увидеть книги, газеты и журналы 1910-1920-х годов, фрагменты видеохроники.

Фото: Пресс-служба музея-заповедника "Кижи"
Заканчивается реставрация знаменитой Преображенской церкви в Кижах

Значительная часть экспонатов посвящена церковной жизни - ее оживлению после Февральской революции, работе Поместного собора, гонениям на церковь со стороны большевистской власти, деятельности христианских общин и братств.

Взглянув на "большую" историю через призму конкретных личностей, через их свидетельства, воронежцы лучше поймут многие события бурной эпохи, определившей судьбу России в ХХ веке. Для кого-то это станет ценным дополнением к фоновым знаниям, для кого-то - подлинным открытием.

Выставку "Человек на переломе" уже посмотрели в Санкт-Петербурге и Москве. В Воронеже она продлится до 12 января 2020 года.

Режим работы: вт-пт с 10:00 до 20:00, сб-вс с 10:00 до 17:00. По выходным проводятся экскурсии - начало в 12 и 15 часов. Записаться на осмотр экспозиции с гидом в другое время можно по телефону +7 (951) 551-52-81.

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