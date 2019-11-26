Все чаще из-за жалоб населения инвесторам в АПК приходится оперативно устранять нарушения корректировать свои планы, а то и вовсе отказываться от перспективных проектов.

В Воронежской области недовольство возможным соседством со свинокомплексами активно выражали жители Верхнемамонского района. Их пугало намерение группы компаний "Агроэко" возвести в 2020 году три крупные фермы вблизи Осетровки, Гороховки и Нижнего Мамона. Инвестор планировал создать там 442 рабочих места. В течение пяти лет вложения в этот проект должны составить более 5,5 миллиарда рублей, сопутствующие отчисления на благотворительность - 26,8 миллиона, налог на доходы физлиц - 115 миллионов.

До начала строительства собственники пытались заслужить в районе доброе имя с помощью социально значимых проектов (в течение 2019 года на них выделили 6,8 миллиона рублей), но жители были непреклонны.

После многочисленных жалоб и протестов ГК, чьи объекты уже есть в девяти районах региона, скорректировала планы. Площадки для размещения двух свинокомплексов передвинули подальше от сел: одна будет расположена в 7,7 километра от Осетровки и 8,6 километра от Дерезовки, другая - в семи километрах от Лозового и почти в 11 - от Гороховки. Это должно исключить и неудобства, связанные с неприятным запахом, и риск АЧС для местных фермеров.

- Теперь верхнемамонские площадки - одни из самых удаленных от жилья среди всех комплексов "Агроэко" в Воронежской области. Что касается нижнемамонской фермы, то в связи с невозможностью ее перемещения было принято решение об отказе от проекта, - сообщил тогда директор УК "Агроэко" Антон Косыгин, принеся местным жителям извинения от лица компании.

Жителей области волновал также вопрос с утилизацией отходов, в частности, риск загрязнения Дона. Компания получила заключение государственного эксперта в области инженерно-экологических изысканий, доктора геолого-минералогических наук, профессора ВГУ Ирины Косиновой. По ее мнению, проект свиноводческих комплексов в Верхнемамонском районе - стандартный, его более десяти лет успешно используют как в России, так и в других странах. Влияние водоотбора из скважин свиноводческих комплексов на реку Дон на водоснабжение населения Верхнемамонского района исключено, заверил председатель совета директоров группы компаний Владимир Маслов. Но по предложению жителей ГК включила в проекты обустройство контрольных скважин, которые смогут проверять сами селяне, и выразила готовность прибегать к научной и "народной" экспертизе и в других районах.

Единственный выход из ситуации - модернизация производств и строительство очистных сооружений

В Липецкой области тревогу у населения вызывают действующие птицеводческие предприятия. Люди страдают от неприятного запаха. Так, рядом с селом Кузьминские Отвержки, что в десяти километрах от столицы региона, действует аэропорт, аэродром, три агропредприятия и два асфальто-битумных завода. Шум самолетов - полбеды. Периодически ветром приносит такое амбре, что люди не могут работать на приусадебных участках, проветривать комнаты, в детском саду малышей не выводят на прогулку. Случается, что "аромат" доходит и до Липецка.

- Очень неприятный аммиачный запах жители села начинают ощущать, когда помет и отходы производства птицефабрик вывозят в поля, где они лежат под солнцем или дождем. Рядом сливают прямо в поле отходы с очистных сооружений села Тюшевка. А ночью людей мучает запах от асфальтно-битумного завода. Они жалуются на недомогание, резь в глазах, - сообщила сопредседатель регионального штаба ОНФ Наталья Пешкова по итогам рейда в Кузьминские Отвержки.

Жители неоднократно обращались с жалобами к главе поселения, который сам проживает в нем и знает о проблеме не понаслышке, и в природоохранную прокуратуру. По мнению председателя сельсовета Александра Коростелева, склад буртования навоза ООО "Агрофирма "Липецк" не соответствует мощностям производства. Его очистные сооружения однажды прорвались. Навоз с перьями от птицефабрик смывается паводковыми водами в устье реки Кузьминка. Люди опасаются загрязнения подземных вод.

- Этот комплекс проблем самым негативным образом влияет на благополучие жителей. У нас в селе на подворье стоит небольшая птицеферма. Но на нее не поступают жалобы. Значит, можно работать так, чтобы не приносить беспокойство другим, - рассуждает Александр Коростелев. - Единственный выход из ситуации - модернизация окружающих нас производств и строительство очистных сооружений.

Региональное управление Росприроднадзора штрафовало птицефабрику за несоблюдение экологических требований при осуществлении градостроительной деятельности и эксплуатации предприятий. Проблема с запахами возникает тогда, когда навоз вносят на поля, а за этим должен следить Россельхознадзор. Агрофирма "Липецк" решила перевести площадку буртования в другое место, подальше от аэропорта.

- Птицефермы не нарушают законы - предельно допустимая концентрация загрязняющих веществ в воздухе зачастую не превышена. Но из-за общественного резонанса экологические службы идут на предприятия и ищут сопутствующие нарушения. Поэтому компании стараются решить эту проблему, - отметила Наталья Пешкова.