Врачи выберут, как должны выглядеть их кабинеты

В 2020 году в столице начнется капитальный ремонт первых 50 городских поликлиник. А всего к концу 2023 года будут отремонтированы 135 поликлиник. Их здания приведут в соответствие с новым "Московским стандартом +". Это значит, что изменятся не только фасад и оформление интерьера, но и внутренняя планировка. Увидеть, что из этого получится, можно уже сейчас, побывав в шоуруме диагностического центра N5 в Шенкурском проезде, 8 а, где оборудованы на выбор медиков три кабинета врачей общей практики, два процедурных и зона ожидания для пациентов.

Приема врача пациенты смогут ожидать в современном зале, где в их распоряжении телевизор, удобные кресла, диваны и даже горячий чай. А вот кабинеты врачей общей практики оформлены по-разному, вплоть до ручек дверей. Врачам предстоит оценить удобство и практичность новой мебели от столов со стульями до различных вариантов медицинских кушеток и ширм. Пока меньше всего голосов набирает кабинет под номером 206. Компьютерный стол врача, кресло, стулья, кушетка для пациента, ширма, рукомойник, шкаф для приборов... Все это в слепящих белых тонах. Даже настенные часы сливаются с цветом стен.

"Несмотря на то что в кабинетах есть выключатели света с регулятором яркости, врачам ослепительное рабочее место не понравилось. Я, например, чувствую себя как в операционной", - признался главный врач диагностического центра N 5 Павел Гуляев. Он рассказал, что большинству его коллег понравился 207-й кабинет, где стены, потолки и полы в теплых древесных тонах. По словам главврача, в шоуруме нет идеального кабинета, в каждом есть свои достоинства и недостатки. Выслушав мнения врачей всех поликлиник и гостей шоурума, проектировщики сформируют предложения, которые возьмут за основу будущего ремонта. Голосовать теперь будут не только за дизайн кабинета, но и за отдельные детали. Например, цвет жалюзи и обивку кресел. Уже выбрали, например, дверь, которая открывается "на себя", с фиксированной ручкой. Врачи говорят, что она практична и не будет ломаться. А затем врачи проголосуют за варианты расстановки мебели. Многие уже высказались за то, что нельзя им сидеть спиной к пациенту.

Слепящий белый цвет не всегда подходит даже в поликлинике

"Очень важно, что к нашим советам прислушиваются, - говорит Елена Косарева, заведующая филиалом N 3. - Приходят в шоурум и жители - им тоже интересно, какой будет обновленная поликлиника".