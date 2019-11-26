На федеральной трассе "Вилюй" открыли самый длинный в Якутии мост

В Якутии на федеральной автодороге "Вилюй" открыли 560-метровый мост через реку Марха. Об этом сообщила пресс-служба главы и правительства республики.

В регионе это самое протяженное сооружение такого рода. Общая длина участка с подъездными путями составляет 6,4 километра.

Мархинский мост - первый из пяти, которые предстоит соорудить на строящейся федеральной автотрассе, чтобы обеспечить по ней беспрепятственное движение. Оставшиеся четыре пересекут реку Вилюй у сел Верхневилюйск, Кюндядля, Сунтар и Крестях. Река петляет, и дорога переходит с берега на берег. Пока летом здесь выручают паромы, зимой открываются ледовые переправы, а в межсезонье трасса встает.

Федеральная автодорога "Вилюй" соединит Якутию и Иркутскую область. Глава Якутии Айсен Николаев отметил, что комплекс работ на ней является неотъемлемой частью проекта Северного широтного пояса России. Трасса пройдет севернее Транссиба и БАМа и снизит растущую нагрузку на эти магистрали.