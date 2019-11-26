Самолеты ТОФ выследили "чужие" подлодки на Крайнем Севере

Противолодочные самолеты Ил-38 и Ил-38Н Тихоокеанского флота провели тренировку на Камчатке.

Во время нее экипажи, летая над акваторией Тихого океана, отыскали и классифицировали подводные лодки условного противника, а также проследили за ними с помощью радиолокационных и гидроакустических средств. "Противников" изображала одна из субмарин флота.

- Целью учебно-тренировочных полетов являлось повышение эффективности действий противолодочной авиации при выполнении задач по предназначению в районах Крайнего Севера, - рассказал начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

Кроме того, летчики совершенствовали взлет, посадку и технику парного пилотирования в сложных метеоусловиях Камчатки.