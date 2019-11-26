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26.11.2019 06:16
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

СК проверит сообщения о травле студента, устроившего стрельбу в Приамурье

Текст: Александр Ярошенко (Амурская область)

Следователи Следственного управления СК Приамурья продолжают расследование уголовных дел о стрельбе в Амурском колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства. В ходе следствия проверяются сообщения о том, что студент пошел на преступления из-за конфликта с однокурсниками.

"В рамках расследования проверяются все возможные версии для выявления мотивов, которыми руководствовался стрелявший при совершении преступления",- говорится в официальном сообщении СК.

В Приамурье рассмотрят иск к охранявшему благовещенский колледж ЧОПу

Среди них те, что распространяются в интернет-сообществах. Анонимные знатоки приводят несколько вариантов: от издевательств над самим парнем до насилия над его знакомой. Самое распространенное мнение - молодой человек, расстрелявший своих товарищей, а затем сам покончивший жизнь самоубийством, был жертвой многолетней травли со стороны учащихся колледжа.

Следователи просят журналистов и интернет-пользователей "избегать распространения недостоверных сведений, которые могут нанести вред участникам уголовного судопроизводства и способствовать формированию у граждан неверного представления о произошедших событиях".

Напомним, 14 ноября один из студентов благовещенского колледжа пронес в учебное заведение ружье и открыл стрельбу в учебной аудитории. Один его однокурсник погиб, трое пострадали. По факту ЧП возбуждено три уголовных дела. Они находятся на контроле центрального аппарата СК РФ.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Амурская область Благовещенск Стрельба в колледже Благовещенска
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