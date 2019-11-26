СК проверит сообщения о травле студента, устроившего стрельбу в Приамурье

Следователи Следственного управления СК Приамурья продолжают расследование уголовных дел о стрельбе в Амурском колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства. В ходе следствия проверяются сообщения о том, что студент пошел на преступления из-за конфликта с однокурсниками.

"В рамках расследования проверяются все возможные версии для выявления мотивов, которыми руководствовался стрелявший при совершении преступления",- говорится в официальном сообщении СК.

Среди них те, что распространяются в интернет-сообществах. Анонимные знатоки приводят несколько вариантов: от издевательств над самим парнем до насилия над его знакомой. Самое распространенное мнение - молодой человек, расстрелявший своих товарищей, а затем сам покончивший жизнь самоубийством, был жертвой многолетней травли со стороны учащихся колледжа.

Следователи просят журналистов и интернет-пользователей "избегать распространения недостоверных сведений, которые могут нанести вред участникам уголовного судопроизводства и способствовать формированию у граждан неверного представления о произошедших событиях".

Напомним, 14 ноября один из студентов благовещенского колледжа пронес в учебное заведение ружье и открыл стрельбу в учебной аудитории. Один его однокурсник погиб, трое пострадали. По факту ЧП возбуждено три уголовных дела. Они находятся на контроле центрального аппарата СК РФ.