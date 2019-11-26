В Приморье полицейские изъяли четыре тысячи особей живого трепанга

Полицейские Приморского края изъяли живыми и выпустили в естественную среду обитания около четырех тысяч особей трепанга дальневосточного, сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Ценный биоресурс нашли в салоне микроавтобуса. Полицейские обнаружили там семь пластиковых 50-литровых баков с живым трепангом. Его промысел в морях Дальнего Востока запрещен.

Нанесенный государству ущерб оценен в 2,5 миллиона рублей. По подозрению в незаконной добыче трепанга задержан 31-летний житель Владивостока. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 256 УК РФ (Незаконная добыча водных биологических ресурсов в особо крупном размере).

Справка "РГ"

Дальневосточный трепанг представляет собой беспозвоночное существо, относящееся к типу иглокожих и существует более 500 миллионов лет. Считается одним из самых дорогих деликатесных продуктов. Используется в фармакологии. Трепанг занесен в Красную книгу Российской Федерации. В Приморском крае его вылов разрешен только в научных целях.