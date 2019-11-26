В Приморье в реке Уссури обнаружили тело 17-летней девушки

Тело 17-летней девушки найдено в реке Уссури в Приморском крае. Ранее в связи с ее пропажей было возбуждено уголовное дело по статье "убийство", сообщает пресс-служба СУ СК по Приморскому краю.

Об исчезновении девушки стало известно 22 ноября. У организовавших ее поиски правоохранителей довольно быстро возникли подозрения, что пропавшую убили.

Тело нашли в реке в ходе оперативных действий. Сейчас проводится комплекс мероприятий, которые позволят установить личность лица, причастного к преступлению.