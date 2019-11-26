Жители Сахалина ощутили землетрясение в четыре балла

В ночь на 26 ноября в Тихом океане недалеко от Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 5,6. Подземные толчки силой от двух до четырех баллов смогли почувствовать жители нескольких населенных пунктов Сахалинской области.

Как сообщили ТАСС специалисты регионального филиала Единой геофизической службы РАН, эпицентр сейсмособытия находился на глубине 51 километра, в 124 километрах к востоку от города Южно-Курильска на острове Кунашир. Местные жители ощутили землетрясение как четырехбалльное.

Более слабые колебания земли в три-четыре балла почувствовали в селах Малокурильское и Крабозаводское на острове Шикотан. В городе Курильске на острове Итуруп толчки чувствовались как двух-трехбалльные.

Жертв и разрушений нет. Тревога цунами не объявлялась.