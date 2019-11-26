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26.11.2019 04:33
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Жители Сахалина ощутили землетрясение в четыре балла

Текст: Дина Непомнящая
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В ночь на 26 ноября в Тихом океане недалеко от Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 5,6. Подземные толчки силой от двух до четырех баллов смогли почувствовать жители нескольких населенных пунктов Сахалинской области.

На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 4,2

Как сообщили ТАСС специалисты регионального филиала Единой геофизической службы РАН, эпицентр сейсмособытия находился на глубине 51 километра, в 124 километрах к востоку от города Южно-Курильска на острове Кунашир. Местные жители ощутили землетрясение как четырехбалльное.

Более слабые колебания земли в три-четыре балла почувствовали в селах Малокурильское и Крабозаводское на острове Шикотан. В городе Курильске на острове Итуруп толчки чувствовались как двух-трехбалльные.

Жертв и разрушений нет. Тревога цунами не объявлялась.

Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область Курильские острова
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