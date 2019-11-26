Казань заняла первое место среди городов России по качеству жизни населения. Об этом говорится в очередном исследовании Финансового университета при Правительстве РФ.

В основу анализа положены мнения жителей о тех или иных сторонах городской жизни: работа служб, занятых обслуживанием и ремонтом дорог, общественного транспорта и дорожной полиции, развитие образования и культурной инфраструктуры, состояние жилого фонда и благоустройство города, работа местных властей и качество медицинского обслуживания, общая оценка положения дел в городе.

Полученные рейтинги по каждому направлению свели воедино. Результат? По итогам исследования 78 городов с населением свыше 250 тысяч человек, в десятку лучших вошли: Казань, Грозный, Тюмень, Краснодар, Москва, Санкт-Петербург, Иркутск, Севастополь, Уфа и Кемерово. Последние места заняли Махачкала и Улан-Удэ.