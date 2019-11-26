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26.11.2019 22:17
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Мордовские светотехники запустят новый проект в Бурунди

Текст: Валентина Зотикова (Саранск)
Крупнейший производитель источников света в РФ - мордовская компания "Лисма" - запустит новый проект в африканском государстве Бурунди: речь идет о создании совместного предприятия по производству стеклотары.
Игорь Константинов рассказал президенту о том, что компания TLLINNO подарит 10 000 ламп школам и больницам Бурунди. Фото: Пресс-служба ООО "Лисма" Игорь Константинов рассказал президенту о том, что компания TLLINNO подарит 10 000 ламп школам и больницам Бурунди. Фото: Пресс-служба ООО "Лисма"
Игорь Константинов рассказал президенту о том, что компания TLLINNO подарит 10 000 ламп школам и больницам Бурунди. Фото: Пресс-служба ООО "Лисма"

Планы по расширению сотрудничества обсуждались на встрече президента Бурунди Пьера Нкурунзизы с председателем совета директоров российско-африканской светотехнической компании TLLINNO (дочерняя структура крупнейшего производителя источников света в России - саранского завода "Лисма") Игорем Константиновым.

Фото: Управление по коммуникациям и рекламе ООО "Лисма"
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Как сообщила пресс-служба "Лисмы", главной темой разговора, состоявшегося в президентской резиденции в Бужумбуре, стала реализация договоренностей, достигнутых на экономическом форуме "Россия-Африка". В октябре в Сочи был подписан меморандум о создании производства стеклянной тары в Бурунди и организации нового объединения под названием Delta Glass Africa (DGA). По предварительным оценкам, мощность предприятия составит около 30 тонн стеклянных изделий в сутки, а объем инвестиций - 15 миллионов долларов. Инвесторами выступят банки и бизнес-структуры Бурунди.

Игорь Константинов рассказал о ходе реализации проекта, который сейчас находится в стадии разработки дорожной карты, и дальнейших планах светотехнического производства TLLINNO. В частности, речь шла о закупке африканскими партнерами у "Лисмы" второй очереди оборудования для выпуска новых источников света. Это позволит значительно увеличить объем производства ламп в Африке.

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Пьер Нкурунзиза подчеркнул, что в лице российских партнеров страна нашла надежных единомышленников в развитии промышленного потенциала и укреплении экономики Бурунди. Он высоко оценил деятельность TLLINNO и выразил уверенность, что продукция компании вскоре займет лидирующие позиции на рынке Восточной Африки. Президент добавил, что возлагает большие надежды на новый проект по производству стеклотары, который выведет сотрудничество с Россией на новый уровень.

Игорь Константинов поблагодарил главу государства за постоянную поддержку, оказываемую властями Бурунди. Он заявил о том, что компания TLLINNO подарит 10 000 ламп для освещения школ и больниц Бурунди. Этот дар был принят с большой признательностью.

Справка "РГ"

Совместное российско-африканское светотехническое предприятие TLLINNO (Tanganyika Lisma Lighting Innovation) открылось в городе Бужумбура (столица Республики Бурунди, Восточная Африка) в марте 2018 года. Специализация компании - выпуск светотехнической продукции для внутреннего рынка и экспорта в страны Восточной Африки. Долей в 75 процентов владеют бурундийские инвесторы, саранская "Лисма" - 25 процентов.

Экономика Отрасли Промышленность Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Мордовия Республика Мордовия
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