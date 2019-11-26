Трагедия с человеческими жертвами, произошедшая в Пензе, может повториться в любом регионе Поволжья

Жуткая авария в Пензенской области, где автомобиль провалился вместе с людьми в яму с кипятком, по горькой иронии, произошла почти в тот же момент, когда представителям региональной власти в торжественной обстановке в Москве вручили премию за самые качественные дороги.

Третий год подряд федеральный проект реализуется в Пензенской области в полном объеме, на него идут огромные средства - порядка 5,5 миллиарда рублей в год. Дороги и правда стали лучше. Вот только под ними в земле лежат трубы - теплоснабжения, воды и канализации, - принадлежащие частным фирмам.

Накапливавшийся из года в год недоремонт привел к тому, что ровный асфальт, который уложили совсем недавно, ушел в бездну вместе с людьми.

Трагедия произошла 19 ноября в спальном районе Пензы.

- Первые признаки выхода пара из-под асфальтового покрытия на улице Аустрина зафиксированы в 9 часов 19 минут, на протяжении последующих 15 минут стремительно образовывалась яма с горячей водой. В 9 часов 35 минут произошло падение в нее автомашины марки "Лада Ларгус", - сообщила старший помощник руководителя СУ СК по Пензенской области Татьяна Махницкая информацию, которую получили после просмотра записей с камер видеонаблюдения.

Следствие установило, что поврежденная труба находится в частной собственности с 2016 года у филиала "Мордовский" публичного акционерного общества "Т Плюс". При этом обслуживанием и ремонтом теплосетей занимается акционерное общество "Т Плюс Теплосеть Пенза".

Согласно открытым источникам, за последние три года в ремонт сетей города "Т Плюс" вложила около миллиарда рублей - порядка 350 миллионов рублей в год. Но этого явно недостаточно. Протяженность всех коммуникаций в городе составляет около 800 километров, а за год удается заменить около 10-12 километров.

Тем не менее технический директор компании Василий Журавлев говорит, что отопительный сезон уже второй месяц проходит без сбоев. Ведется постоянный мониторинг параметров отопительной системы. Никаких признаков повреждений на теплотрассе не было. Весь город поделен на участки, которые постоянно обходят ответственные дежурные. В 8.20 утра того самого дня обход совершал слесарь и никаких повреждений или признаков порывов он не заметил.Следователи изъяли фрагмент поврежденной трубы, на нем невооруженным глазом видны явные признаки коррозии. ТЭЦ в Пензе строили в Великую Отечественную войну, большинство труб лежат в земле больше отведенных им 50 лет эксплуатации и исчерпали запас прочности.

- Трубопровод на улице Аустрина прокладывался 57 лет назад. Последнее экспертное исследование теплосетей на данном участке проводилось имеющей лицензию организацией в 2018 году. Согласно заключению специалистов магистральная тепловая сеть соответствует требованиям промышленной безопасности, ее эксплуатация возможна на разрешенных параметрах сроком до конца октября 2020 года, - уточнили в СУ СК по Пензенской области.

Правда, как уточнили в "Т Плюс Теплосеть Пенза", в 2005 году этот участок трубопровода был переложен.

Существует и другая проблема - соблюдение технологических условий при проведении ремонтных работ на сетях. Зачастую делать их приходится наспех, в морозы, новый участок трубы приваривают к старому, и следующий прорыв случается в новом месте. Зимой 2017 года в Пензе уже вводили ЧС из-за множественных порывов на теплосетях, были они и на Северной Поляне, где машина провалилась в яму с кипятком.

- Постоянное нарушение Строительных норм и правил приводит к ситуации, когда по нескольку раз в одном и том же месте раскапывают асфальт. Примеров тому множество. Тратятся деньги жителей, которые они платят за потребленные ресурсы, нарушается благоустройство улиц, разрушая асфальтовое покрытие дорог и тротуаров, зеленые зоны, - сказал на рабочем совещании зампред правительства Пензенской области Дмитрий Семенов.

Он возглавил рабочую группу, созданную сразу после трагедии. В областном центре обследуют все потенциально опасные участки коммуникаций, особенно вблизи социальных объектов. Также обещают пересмотреть требования по подготовке сетей к отопительному сезону. Есть подозрения, что эта процедура превратилась в формальную и ограничивается подписью на бумаге.

Специалисты сходятся во мнении, что необходима масштабная программа по замене ветхих коммуникаций, возможно, на условиях софинансирования, подобно той, что действует по расселению аварийного жилья. Кстати, после сноса ветхих домов на их месте появляются новостройки. Но инфраструктуру почти никто не меняет, новые дома подключают к старым магистралям, нагрузка на которые нарастает с каждым годом.

Справка "РГ"

"Т Плюс" обслуживает 12 регионов Поволжья. Это 18 тысяч километров сетей. В организациях, которые причастны к трагедии, идут обыски и выемки документов. Следственные действия проводятся и в соседних регионах. В самой компании незадолго до трагедии отрапортовали о полной готовности к зиме. На основе приказа Минэнерго компания получит паспорт готовности субъекта электроэнергетики к работе в отопительный сезон 2019-2020 годов. По всем объектам генерации выставлены оценки "Готов" или "Готов с условиями". Что это были за особые условия, теперь выясняет следствие.