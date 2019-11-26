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26.11.2019 13:39
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Оренбуржье осужденный удерживал двух сокамерников, требуя сигарет

Текст: Валентина Зотикова (Оренбург)

В Оренбуржье осужденный колонии строгого режима № 8 удерживал двух своих сокамерников из-за отсутствия сигарет.

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Как сообщило ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСИН по региону, нештатная ситуация произошла в штрафном изоляторе колонии. Претензии мужчины, осужденного по тяжким статьям и стоящего на учете у психиатра, заключались в отсутствии сигарет и возможности курить в камере.

В исправительное учреждение приехали прокурор по надзору за соблюдением законов области Алексей Епифанов, старший помощник прокурора по соблюдению законности при исполнении уголовных наказаний Иван Вингерт и председатель ОНК Альбина Абязова. Удерживаемые осужденные были освобождены. Состояние их здоровья не требует медицинской помощи.

С осужденным побеседовали представители прокуратуры и ОНК.

Сейчас колония работает в штатном режиме.

Происшествия Правосудие Тюрьмы Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Оренбургская область
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