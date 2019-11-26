В Оренбуржье осужденный удерживал двух сокамерников, требуя сигарет

В Оренбуржье осужденный колонии строгого режима № 8 удерживал двух своих сокамерников из-за отсутствия сигарет.

Как сообщило ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСИН по региону, нештатная ситуация произошла в штрафном изоляторе колонии. Претензии мужчины, осужденного по тяжким статьям и стоящего на учете у психиатра, заключались в отсутствии сигарет и возможности курить в камере.

В исправительное учреждение приехали прокурор по надзору за соблюдением законов области Алексей Епифанов, старший помощник прокурора по соблюдению законности при исполнении уголовных наказаний Иван Вингерт и председатель ОНК Альбина Абязова. Удерживаемые осужденные были освобождены. Состояние их здоровья не требует медицинской помощи.

С осужденным побеседовали представители прокуратуры и ОНК.

Сейчас колония работает в штатном режиме.