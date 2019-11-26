В Уфе автобус с рабочими въехал в пятиэтажный дом

26 ноября около семи часов утра по московскому времени автобус наехал на пятиэтажный дом в Уфе. Об этом сообщил главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов в своем блоге.

По предварительной информации это был вахтовый автобус "КАвЗ", который перевозил 30 пассажиров. По неустановленной причине он съехал с дороги и наехал в пятиэтажный жилой дом по Проспекту Октября. В результате аварии четыре человека пострадали. Их увезли на скорой помощи для осмотра в городскую больницу №21.Остальные пассажиры уехали на другом автобусе.

Среди пассажиров детей не было, уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Башкирии.