Молодой красноярец спас свою мать, отдав ей половину своей печени

Врачи красноярской краевой больницы провели первую в истории города родственную трансплантацию печени. Донором для погибавшей 53-летней Ирины Черняк стал ее 29-летний сын Сергей. Его печень после операции стала вполовину меньше, но парень говорит: "Это ерунда! Главное - мама поправится!"

Донором для Ирины Черняк стал ее 29-летний сын Сергей. Его печень после операции стала вполовину меньше, но парень говорит: "Это ерунда! Главное - мама поправится!". Фото: Пресс-служба красноярской краевой больницы

О том, что матери осталось жить в лучшем случае полгода, он узнал в обычный воскресный день. Отдыхал на рыбалке с отцом и братьями, и тут - звонок. Братьев в семье трое - Сергей, Василий и Владимир. Сергей - старший. В детстве веселых братьев знал весь небольшой поселок Подгорный, где жила семья Черняков. Особенно старшего - он был шумный и бойкий.

- То петарду в унитаз засунет, то в собачьей будке спрячется, и ищи его, - вспоминает бабушка Наталья Александровна.

Учились мальчишки не так чтобы очень прилежно, несмотря на то что мама Ирина работала в той же школе учителем математики. Но после учебы каждый нашел место в жизни. Сергей сначала отслужил в армии на границе с Китаем. Сейчас работает в строительной сфере. Хорошо зарабатывает, награжден медалью за возведение космодрома "Восточный". В общем, есть повод для материнской гордости.

Ирина заболела несколько лет назад. Врачи сначала поставили диагноз "аутоиммунный гепатит", который вскоре развился в тяжелейшее заболевание - билиарный цирроз. Препараты, которые поддерживали ее жизнь, с каждым днем помогали все меньше. На фоне остеопороза и печеночной недостаточности у Ирины начались патологические переломы поясничных позвонков. В последнее время женщина уже не вставала, мучаясь от сильных болей. Врачи занесли Ирину Черняк в лист ожидания донорской печени. Но ждать не пришлось. Первое, что сказал Сергей, узнав о случившемся, было: "У нас кровь одна и та же - I группа, положительная. Я буду донором".

Сейчас медики признаются: риск того, что печень не приживется, был очень велик.

- Родственная трансплантация вещь сложная, - говорит заведующий вторым хирургическим отделением краевой больницы Дмитрий Евдокимов. - Чтобы ее провести, необходим серьезный опыт пересадки печени, почек, сердца. Вы только представьте, что чувствует хирург, когда оперирует абсолютно здорового молодого человека. На врача "давит" и статистика - летальность родственных доноров в мире составляет 0,5 процента. Это совсем немало - погибает каждый двухсотый донор.

Поэтому еще до хирургического вмешательства с Сергеем провели серьезную беседу. "Врачи - терапевты и хирурги - объяснили все подробно. И возможные осложнения, и риск смерти, и инвалидности. И то, что печень моя может маме не помочь. Но я уже все решил", - объясняет он.

Как рассказывают в больнице, Сергея готовили к операции буквально под микроскопом - обследовали с ног до головы. Обнаружился хронический ринит, в остальном - здоров, вынесли наконец вердикт. На всякий случай красноярские медики пригласили коллегу из Новосибирска, заведующего центром трансплантологии Ивана Поршенникова. Именно этот опытный доктор сшивал пересеченные сосуды и печеночные протоки 29-летнего донора.

Фактически операций было две. Пока одна бригада "колдовала" над Сергеем, другая удаляла пораженный орган у его матери. Сама операция прошла еще в конце сентября. Но рассказали о ней в больнице лишь сейчас, когда стало понятно: все получилось и Ирина пошла на поправку. Сам Сергей пришел в себя быстро, вскоре после операции он уже сидел рядом с мамой и держал ее за руку. Ирина восстанавливалась гораздо дольше, да и проблемы со спиной никуда не делись. Теперь, после выписки, ей все равно понадобится помощь ортопеда и нейрохирурга.

У Сергея все хорошо. Правда, он похудел на 12 килограммов и ест пока очень осторожно - никаких излишеств. Но врачи говорят, что все это временно - скоро мужчина заживет обычной жизнью.