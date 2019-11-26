Мошенничество с ремонтом лифтов в Иркутске расследуют по трем статьям

"Российской газете" стали известны детали расследования крупной аферы с ремонтом лифтов в Иркутской области. Как оказалось, возбуждены не одно, а сразу три уголовных дела. К статье 159 УК РФ "мошенничество" добавились еще статьи 327 ч.2 УК РФ "предоставление фиктивных документов" и 178 УК РФ "ограничение конкуренции".

По данным следствия, речь идет о крупном подряде на общую сумму почти в 570 миллионов рублей. Этот тендер выиграла малоизвестная фирма "Звезда". Согласно договору с фондом капремонта Иркутской области фирма должна была заменить 246 лифтов в 4 городах - Иркутске, Ангарске, Саянске и Усолье-Сибирском. Срок окончания работ был обозначен 30 ноября 2018 года. В срок фирма не уложилась, но сорванные сроки, видимо, не смутили гендиректора фонда капремонта Константина Рассолова. Он заявил, что "Звезду" в список недобросовестных подрядчиков заносить не будут. Хотя к тому моменту деятельностью фирмы уже заинтересовались следователи и прокуратура. По итогам проведенной проверки областной прокуратуры как раз и было возбуждено одно из трех дел. В прокуратуре установили, что конкурс на подряд "Звезда" выиграла благодаря сговору.

Кроме того, сотрудники фирмы перед торгами представили документы о якобы имеющемся у фирмы богатом и успешном опыте установки лифтового оборудования. На деле же все это оказалось фальшивкой. Никакого опыта по установке лифтов фирма "Звезда", состоявшая всего из нескольких человек, не имела. Выиграв тендер, фирма нашла субподрядчика, который действительно мог что-то делать, и через территорию опережающего развития приступила к работам. Но при этом стоимость лифтов значительно выросла за счет повышающего коэффициента. Стоимость установки одного лифта "накрутили" чуть ли не на двести тысяч рублей. Этот коэффициент фирма обосновала тем, что якобы на лифты будет увеличен срок гарантийного обслуживания.

На днях гендиректора "Звезды" Олега Хамуляка сотрудники главка по расследованию особо важных дел СКР задержали и этапировали в Москву. А Басманный суд столицы арестовал его на два месяца.