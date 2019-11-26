Прокуратура проверит внезапную смерть подростка в новосибирском кафе

В Новосибирске прокуратура Октябрьского района начала проверку по факту гибели 12-летнего подростка в одном из кафе на улице Челюскинцев.

Как рассказали в региональной прокуратуре, трагедия произошла 24 ноября.

В частности, будет дана оценка соблюдения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений со стороны несовершеннолетних. По результатам проверки работники органов системы профилактики могут быть привлечены к ответственности.

По словам очевидцев, ребенку внезапно стало плохо, у него затруднилось дыхание. В скорую помощь не удавалось дозвониться в течение нескольких минут. Точную причину смерти подростка установят следователи в ходе собственной проверки.