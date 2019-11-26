Томича осудили за двойное убийство из ревности

В Томске суд признал 58-летнего местного жителя виновным в совершении двойного убийства.

Как было установлено в суде, в августе 2018 года томич разводился с супругой, и она переехала жить к своей сестре. Ночью мужчина пришел к дому родственницы и увидел в окно, как его жена обнимается с незнакомцем. На почве ревности он решил их убить.

Вернувшись домой, мужчина изготовил из охотничьего ружья обрез и зарядил его патронами. Потом ревнивец возвратился к дому родственницы, разбил окно, забрался в дом и застрелил жену и ее друга.

От полученных повреждений потерпевшие скончались на месте, сообщили в СУ СК РФ по Томской области.

Преступник добровольно сдался сотрудникам полиции и написал явку с повинной. Суд приговорил его к 12 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строго режима.