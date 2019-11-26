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26.11.2019 13:04
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Иркутске подросток помог спасти девятилетнюю девочку от похищения

Текст: Дмитрий Лапин
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Сотрудники СКР по Иркутской области предъявили обвинение мужчине, которого подозревают в попытке похищения несовершеннолетней девочки. Об этом сообщает  региональное СУ СК России.

По версии следователей, вечером 23 ноября в районе складов на улице Новаторов 48-летний подозреваемый, выйдя из машины, пытался затолкать туда проходившую мимо девятилетнюю школьницу. На помощь кричавшей от страха девочке пришел 16-летний старшеклассник школы N 37 Вячеслав Дорошенко.

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Как сообщает пресс-служба областного ГУВД, подросток позвал на помощь прохожего - 28-летнего Глеба Сизых. Вместе они бросились на помощь ребенку и смогли остановить автомобиль похитителя. Тот смог уехать только после того, как отпустил девочку.

Преступник с места происшествия скрылся, однако в течение двух часов был задержан сотрудниками Росгвардии - у правоохранителей были его приметы, да и госномер автомобиля известен. Выяснилось, что предполагаемый похититель уже дважды судим за преступления сексуального характера, и в последний раз освободился из мест лишения свободы весной 2017 года. Ему предъявлено обвинение в похищении несовершеннолетнего (п. "д" ч. 2 ст. 126 УК РФ). Суд Ленинского района Иркутска на время следствия заключил его под стражу.

А Вячеслава Дорошенко и Глеба Сизых наградят "за смелые и решительные действия", Такое решение уже приняло руководство МУ МВД России "Иркутское" и общественный совет при ГУ МВД России по Иркутской области.

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