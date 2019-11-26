В Красноярском крае при пожаре погибли четыре человека

Сегодня рано утром в городе Ужур произошла трагедия - из-за пожара в двухквартирном одноэтажном деревянном доме погибли три женщины и мужчина.

Как сообщает ГУ МЧС Красноярского края, сигнал о возгорании поступил около 6 часов утра по местному времени. К моменту прибытия пожарных расчетов огонь уже охватил пристроенную котельную и кровлю здания. На место происшествия выехали 17 человек и 5 единиц техники, через 40 минут пожар был потушен.

- После тушения пожара в одной из квартир были обнаружены тела четырех человек (три женщины и мужчина). В настоящее время установлены личности двух погибших женщин. Ими оказалась 56-летняя хозяйка квартиры и ее 39-летняя родственница. Личности еще двоих погибших устанавливаются сотрудниками полиции, - говорится в сообщении пресс-службы МЧС.

Инспекторы испытательной пожарной лаборатории и дознаватели МЧС называют предварительную причину трагедии - возгорание возникло из-за неправильной эксплуатации печи. Сегодня ночью на западе Красноярского края было морозно, до - 25 градусов, из-за чего печь наверняка пытались хорошо протопить.

Тем временем пресс-служба СК РФ по Красноярскому краю и республике Хакасия сообщает, что по этому факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.