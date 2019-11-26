В Кузбассе экс-сотрудник Росгвардии осужден за убийство ребенка

Кемеровский областной суд признал 23-летнего бывшего сотрудника Росгвардии виновным в убийстве двухлетней девочки.

Установлено, что осенью 2018-го мужчина присматривал за двухлетней дочкой своей знакомой в ее отсутствие. Когда он стал кормить малышку, та опрокинула на себя тарелку с едой, а умываться не захотела. И тогда, разозлившись, мужчина направил струю воды ей в лицо. Девочка захлебнулась.

Когда мать вернулась домой, приятель сообщил ей о произошедшем и предложил избавиться от тела, поскольку их обоих могут обвинить в умышленном убийстве. Женщина, поверив ему, согласилась. На следующий день погибшего ребенка закопали в лесном массиве.

- Об исчезновении девочки забеспокоилась ее прабабушка. Она несколько месяцев интересовалась здоровьем правнучки и просила привести ее в гости, но мать несовершеннолетней придумывала разные предлоги, чтобы встреча не состоялась, - рассказала официальный представитель СУ СКР по региону Надежда Ананьева. - В итоге прабабушка написала заявление в полицию. Тогда соучастница преступления заявила, что ее дочь погибла, подавившись пищей.

Позже задержали основного фигуранта. Экспертиза показала, что в момент убийства он отдавал отчет собственным действиям и не страдал психическим расстройством. Мужчина, который, как сообщалось ранее, служил в Росгвардии и после признания в убийстве был оттуда уволен, осужден на семнадцать лет лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на полтора года. А материалы о неисполнении матерью погибшей девочки родительских обязанностей переданы в правоохранительные органы.