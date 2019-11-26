В Новосибирске задержали банду воров с крупным арсеналом оружия

Новосибирские полицейские задержали банду грабителей, промышлявших кражами из торговых складов и квартир.

Как рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, при обысках у преступников были изъяты травматические и стартовые пистолеты, гладкоствольные ружья, карабины, автоматы и даже пулемет.

Помимо этого, в арсенале предполагаемых грабителей хранились бронежилеты и шлемы, около 600 патронов разного калибра, десятки мобильных телефонов и 14 радиостанций. Изъятое оружие и боеприпасы стражи порядка направили на экспертизу.

По предварительным данным, в преступном сообществе состояло 11 человек, причем только четверо из них в данный момент арестованы по решению суда, четверо находятся под подпиской о невыезде, еще троих обязали к явке. Разница в мере пресечения объясняется ролью каждого из участников банды.

- Криминальная схема была тщательно проработана. Несколько раз мужчины устраивались охранниками в организации, чтобы обеспечить соучастникам беспрепятственный вход. Злоумышленники действовали в ночное время, похищенное хранили в гаражах и частных домах, а позже продавали посредством интернета или сбывали через магазин, принадлежащий участнику группы. Также на счету группировки несколько квартирных краж, - рассказала Ирина Волк.

Добычей грабителей чаще всего становилась бытовая техника, различное оборудование, электротовары. Не брезговали они и стройматериалами. Так, на территории частных домовладений участников банды полицейские обнаружили насосные станции, десятки упаковок напольного покрытия, спортинвентарь, несколько лодок, электроинструменты, снегоуборочную технику, светотехническое оборудование.

В общей сложности стоимость похищенного имущества предварительно оценивается в пять миллионов рублей. Сейчас полиция проверяет подозреваемых на возможную причастность к иным правонарушениям. Четверо из них ранее уже привлекались к уголовной ответственности за совершение тяжких и особо тяжких преступлений.