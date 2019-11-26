В Сибири экс-директор школы получил условный срок за избиение учеников

В Новосибирской области Колыванский районный суд приговорил к трем годам условно бывшего директора школы поселка Вьюны. Как рассказали в региональном Следственном управлении СКР, педагог обвиняется в применении силы по отношению к ученикам.

В материалах суда обозначены пять эпизодов по статье о превышении должностных полномочий с применением насилия или угрозой его применения. Доказательства, собранные Коченевским межрайонным следственным отделом СКР, суд счел достаточным основанием для вынесения приговора.

По версии обвинения, в 2016-17 годах директор вьюнской среднеобразовательной школы использовал весьма жесткие воспитательные меры. В частности, с силой сжимал шеи детей и наносил удары по голове и туловищу. Потерпевшими признаны трое учеников в возрасте от 13 до 17 лет.