Восемьдесят процентов экспорта в нашей стране сегодня составляет сырье, однако несырьевой экспорт также имеет большие перспективы. Как помочь перспективным компаниям выйти на международные рынки, обсуждали эксперты баркемпа "Национальная технологическая революция 20.35", который закончил свою работу в Санкт-Петербурге.

Разделять товары и услуги

Международная модель глобализации переживает не лучшие времена и развивается как сумма анклавов, а международная торговля существует в витке протекционизма, уверен Артем Аникьев, директор по стратегическому развитию АО "Российский экспортный центр". Иллюстрация этого - торговые войны, которые ведут США с КНР и ряд других стран.

Работать в таких условиях тяжело, но поиск своей ниши облегчит задачу. Торговля - это не только товары, но и услуги, последняя сфера менее зарегулирована, чем первая, и на нее приходится основная добавочная стоимость. Именно в сфере услуг внедряются самые интересные, может быть, технологические проекты.

Правда, российские инструменты поддержки экспорта больше "заточены" на товары, нежели на услуги. Компании порой не знают, как развиваться на нетоварных рынках, потому что не могут найти необходимый баланс между наращиванием массы экспортеров и индивидуальными клиентами. Выжить на рынке могут только те компании, чьи сервисные услуги постоянно эволюционируют и "обладают признаками системности". Однако главная проблема российских компаний в другом: им сложно найти хорошего партнера, который поможет развивать присутствие компании на рынке страны экспорта без лишних на то затрат.

Выбрать из пяти сценариев

В настоящий момент инструменты господдержки в нашей стране направлены на существующие отрасли.

- За редким исключением, как в случае поддержки экспорта атомной энергии, это ситуативные решения, связанные с компенсацией стоимости, простая модель, в которой невозможно подсчитать долгосрочные экономические эффекты, - уверен Дмитрий Песков, специальный представитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития.

В этом контексте есть пять сценариев, которые позволят стимулировать рост экспорта. Первый, наступательный рыночный, - чтобы бороться на глобальным рынке, нам нужны чемпионы, компании-единороги. Фактически в нашей стране ими являются госкорпорации, которые поддерживаются любыми средствами.

Второй, оборонительный, подразумевает "островное развитие" инфраструктуры и выращивание рыночных монополистов. Третий, романтический и экосистемный, - тот, который прошла наша страна десять лет назад. Он подразумевает активную поддержку стартапов, которые получают карт-бланш и независимость в действиях. "Главное - чтобы развивались и росли".

Четвертый - фантастический, представляющий собой гибрид из первых трех сценариев, то есть "инвестиции в инфраструктуру и появление квазимонополий при условии, что они выращивают внутри себя экосистемы и целятся на мировые рынки".

И наконец, пятый - реалистичный, имитационный - формальная поддержка компаний и рынка. "Мы передадим ответственность по цепочке и размоем ее в коллективных органах принятия решений. Что-то при этом, наверное, вырастет", - поясняет эксперт.

Образование на экспорт?

И здесь возникает вопрос, комментирует Владимир Княгинин, вице-губернатор Санкт-Петербурга: могут ли национальные чемпионы в виде российских университетов наращивать экспорт услуг? Сегодня в петербургских университетах учится десять процентов иностранных студентов, что является неплохим показателем. В этом случае национальные чемпионы вполне конкретны, не требуется каким-то особым образом поддерживать всю отрасль, чтобы помочь им нарастить объемы экспорта.

По мнению Пескова, несмотря на статистику, получать знания в петербургских университетах предпочитают пока студенты из стран третьего мира, что не слишком перспективно для развития экспорта услуг. Поэтому, чтобы развивать образование на экспорт, нужно работать над качеством образования.

Выход для малых

В целом, уверен Песков, для укоренения на других рынках нашим компаниям (не чемпионам) не хватает масштаба деятельности, они слишком маленькие и разрозненные, им следует научиться работать вместе, входить в программы вузов других стран и научиться работать с иностранными госструктурами, минуя систему торгпредств, без посредников. И таких компаний у нас практически нет, как и тех, кто может взять на себя посреднические функции и сформировать комплекс услуг или решений - от маркетинга рынка до разработки и внедрения продукта в серийное производство.

Сегодня идет перераздел мировой инфраструктуры под новые технологии между геополитическими и финансово-экономическими блоками, уверен Андрей Безруков, президент Ассоциации экспорта технологического суверенитета. Этот процесс монополизации рынков и разделения его по принципу "свой - чужой" прежде всего характерен для нашей экономики.

И вскоре большой российский рынок критической инфраструктуры ждет дорогостоящий апгрейд. Позитивный момент, уверен эксперт, что "мы плохо делаем простые вещи и хорошо сложные". Такие сложные платформенные решения мог бы генерировать консорциум из передовых компаний. Эти решения могли бы внедряться с помощью региональных посредников (например, местных властей). Позднее с этими решениями можно было бы выйти на другие рынки, инвестировать в проект, создать нужную инфраструктуру и быстро окупить ее, как, например Росатом в Турции. Таким образом, не потребуется интегрировать российские компании в нестабильные цепочки взаимодействия с западными игроками. Наш малый и средний ИТ-бизнес вполне конкурентен на глобальных рынках. Истории успеха есть, вопрос масштабов этих побед.

Чем меньше мы демонстрируем успехи отдельных компаний, тем лучше у них идут дела, соглашается Александр Повалко, генеральный директор, председатель правления АО "РВК".

Сложно найти хорошего партнера, который поможет развивать присутствие компании на рынке без лишних затрат

Например, в Швейцарии возникает 40 тысяч стартапов каждый год, поэтому вся экономика строится на малом-среднем бизнесе, у нас таких компаний на порядок меньше, главная проблема российского бизнеса, которая тормозит выход на внешние рынки, - это необходимость значительных инвестиций на старте, а также скорость воспроизводства самих компаний.

При этом должен быть пройден путь от небольшой к большой компании, поясняет Олег Теплов, генеральный директор "ВЭБ Инновации", не все компании рождаются глобальными.Эту глобальность нужно прививать.

Кстати

По словам Пескова, в стране есть три крупные компании, которые можно назвать агрегаторами спроса на инновационные стартапы. Это Ростех, Росатом и Сбербанк. В перспективе должны добавиться Ростелеком, РЖД, Россети. В начале декабря эти компании представят свои достижения в назначенных им направлениях по высокотехнологичному развитию. Компания "Сбербанк" несет ответственность за технологии искусственного интеллекта в стране, Росатом - за развитие квантового компьютера и новых материалов, Ростех решает часть задач по технологиям 5G, а также отвечает за квантовую сенсорику и за распределенные реестры, РЖД - за квантовые коммуникации. Каждая из этих компаний играет роль интегратора, который собирает вокруг себя экосистему стартапов.