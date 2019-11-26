Генпрокуратура зафиксировала рост преступности и наносимого ей ущерба

Общий ущерб от преступлений в России, подсчитанный за период с начала текущего года, вырос по сравнению с прошлогодним показателем на 15 процентов. Такие данные привел официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной.

По его словам, общий ущерб от преступлений в 2019 году оценивается в 526 миллиардов 440 миллионов 210 тысяч рублей. Эта сумма сравнима с годовым бюджетом Санкт-Петербурга.

Вырос, по данным Генпрокуратуры, и общий уровень преступности. Всего, подсчитали в надзорном ведомстве, за январь-октябрь текущего года в России зарегистрировано более 1,7 миллиона преступлений. Этот показатель на 2 процента больше, чем годом ранее.

На те же 2 процента выросло и количество зафиксированных в стране коррупционных преступлений. "Их число превысило 27 тысяч, при этом возросло на 11 процентов число выявленных случаев получения взятки, на 23 процента увеличилось количество выявленных случаев дачи взятки", - сказал Куренной, выступая на ведомственном канале "Эфир".

В то же время факты мелкого взяточничества, где сумма подкупа составляет не более 10 тысяч рублей, по данным ГП, стали фиксировать реже (на 4 процента).

Число экономических преступлений за рассматриваемый период снизилось на 5 процентов и составило 97 тысяч.

Отмечается, что более трети всех зарегистрированных преступлений составляют хищения чужого имущества. При этом растет число краж и мелких хищений, но сокращается количество присвоений или растрат, грабежей, разбоев. Также, по данным ГП, растет число мошенничеств (на 19 процентов).

По словам Куренного, тенденция к росту преступности сохраняется в 50 регионах страны, а в 35 регионах она снижается. "Заметнее всего такой рост в Северной Осетии, Адыгее, Татарстане и Чечне. Снижение показателей преступности наиболее заметно в Ненецком автономном округе, Дагестане, Калужской, Омской областях и Севастополе", - цитирует РИА Новости представителя Генпрокуратуры.