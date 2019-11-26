Впервые за 15 лет научно-исследовательское судно Росрыболовства отправилось в Антарктическую часть Атлантики для проведения рыбохозяйственных исследований. Основные цели экспедиции "Антарктида 2019/2020", стартовавшей из Калининграда в канун 200-летия открытия ледяного континента, - исследование экосистемы Южного океана, в первую очередь - изучение состояния запасов антарктического криля и разработка технологий его комплексной переработки.

Мелкий рачок криль когда-то серьезно поддержал советскую пищевую промышленность. В 1960-х годах на научном судне ВНИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) "Академик Книпович" разработали первый пищевой продукт из мяса криля - знаменитую пасту "Океан", которая впоследствии продавалась по всей стране. Калининградцы постарше помнят крилевые пельмени, пользовавшиеся спросом в полупустых магазинах.

Сейчас антарктический криль является крупнейшим источником животного белка морского происхождения, ценнейшим сырьем в пищевой промышленности, биотехнологии, фармакологии. Как считают специалисты, по сочетанию потенциала вылова и потребительских свойств это крупнейший и самый перспективный биоресурс Мирового океана. Поэтому так важно сохранить приоритет в разведке и исследовании запасов "микрокреветки", который принадлежит российским ученым. Ведь именно первые экспедиции АтлантНИРО (Атлантического филиала ВНИРО) в Антарктическую часть Атлантики почти 60 лет назад определили возможности и перспективы использования этого ракообразного, позволили нашей стране стать пионером экспедиционного лова - советские рыбаки добывали до 528 тысяч тонн криля в год.

Экспедиция, которая отправилась на научно-исследовательском судне "Атлантида", приписанном к АтлантНИРО, продолжится до апреля 2020 года. Как сообщили в пресс-службе института, последний раз российские экспедиционные ресурсные исследования в этом районе проводились более 15 лет назад, а ведь по их данным оценивают состояние запасов и регулируют промысел криля. Итоги экспедиции не только дадут информацию о современном распределении и величине биомассы криля, но и помогут нашей стране отстоять интересы своих рыбаков на мероприятиях АНТКОМ (комиссия по сохранению морских живых ресурсов Антарктики).

По сочетанию потенциала вылова и потребительских свойств криль - самый перспективный ресурс Мирового океана

- Вы отправляетесь в стратегически важную для нашей страны экспедицию - ее результаты расширят научные знания о состоянии экосистемы и запасов Антарктической части Атлантики. Надеемся, что полученные данные откроют новые возможности для отечественного рыбопромыслового флота в этом районе, - напутствовал научную группу в видеообращении глава Росрыболовства Илья Шестаков.