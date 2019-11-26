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26.11.2019 17:53
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Двойной контроль

Текст: Марина Петрова (Зампредседателя комитета московской ТПП по развитию предпринимательства в АПК)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 266(8024)
Молочный рынок ждут очередные судьбоносные изменения: в дополнение к действующей системе электронной ветеринарной сертификации (ЭВС) "Меркурий" с 2020 года вводится обязательная цифровая "Маркировка". Долгие дискуссии об избыточности двух почти параллельных систем контроля привели к ожидаемому результату: внедрение обеих систем только ускорилось и решение по маркировке молочной продукции, которое должно было приниматься в марте следующего года, оказалось принятым уже в ноябре.

Повлияло ли это на качество молока и молочной продукции, говорить пока рано. Во-первых, прошло немного времени, ведь ЭВС для большей части готовой продукции была введена 1 ноября 2019 года. Во-вторых, "Меркурий" не содержит рецептур и не анализирует параметр "жир - белок", а значит проверяющие органы не могут достоверно сказать, сколько продукции можно выпускать из входного сырья.

Фото: Алексей Сухоруков/ РИА Новости
Маркировка молочных продуктов будет введена с 1 июня 2020 года

Кроме того, недобросовестные производители нашли новые лазейки для производства фальсификата, и одной из них стала схема, по которой в магазины под брендами известных производителей по фальшивым сертификатам поступает фальсификат, прошедший через цепочку "технических компаний". Исследование этой схемы занимает больше времени, чем нужно для того, чтобы получить от сети деньги, обналичить их и закрыть компании. Все это позволило вернуться к идее обязательной цифровой маркировки.

Последует ли за этим потребительский хеппи-энд? Скорее наоборот, и проблема, как обычно, в деньгах. Во-первых, и "Меркурий", и маркировка требуют инвестиций.

Конечно, некоторые эксперты утверждают, что каждый QR-код будет стоить 60 копеек, и это можно назвать "молочным акцизом", а стоимость внедрения системы маркировки для молочной отрасли составит 25-30 миллиардов рублей, что сопоставимо с годовым объемом господдержки, позволяющей молочной отрасли хоть как-то держаться на плаву. Представители отрасли в один голос говорят, что предприятия не вынесут таких затрат да и технически не справятся с внедрением к середине следующего года, так как еще не отладили работу с "Меркурием". Кроме того, пока нет и технологического решения по печати цифровых кодов на упаковке молочных продуктов - варианты сейчас тестируются в порядке эксперимента. Однако несмотря на это, согласно распоряжению правительства, с 1 декабря 2020 года оборот готовой молочной продукции без маркировки будет запрещен.

Сегодня многие российские предприятия предельно перекредитованы и с трудом балансируют на грани безубыточности

Во-вторых, нужно понимать, что причины массового появления фальсификата в стагнации экономики, недостатке молока-сырья и снижении доходов населения. Контрольно-директивное управление таким процессом сродни затыканию дыр в перегретом котле: в лучшем случае появится другая дыра в виде новых способов поставки фальсификата. В худшем - котел просто разорвет, тем более что сегодня многие российские предприятия предельно перекредитованы, имеют устаревшее оборудование, неэффективный ассортимент и с трудом балансируют на грани безубыточности.

Впрочем, выживет ли российская молочная отрасль или нет, для потребителей эффект будет совершенно одинаков. Что бы ни случилось - именно мы заплатим за все.

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