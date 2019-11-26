Татьяна Пилецкая: Когда впервые увидела себя на экране, пришла в ужас

Народная артистка России Татьяна Пилецкая более 70 лет на наших экранах.

Кинозвездой ее сделали фильмы "Разные судьбы", "Дело № 306", "Пирогов", "Княжна Мери", "Мать", "Невеста", "Прощание с Петербургом", "Сильва" и многие другие. В Петербурге в Александровском парке напротив Театра "Балтийский дом" на аллее звезд есть именное кресло актрисы, на котором написано: "У всех судьбы разные…". В этом театре (прежде назывался Ленинградским театром имени Ленинского комсомола) она служит свыше 50 лет. Сама актриса - легенда. Художник Кузьма Петров-Водкин был ее крестным, и в балет девочку отдали именно по его совету. Ее кинокарьера началась, как она считает, с легкой руки Александра Вертинского…

Недавно актриса снялась в нескольких картинах, а сейчас репетирует главную роль в своем родном "Балтдоме".

Татьяна Львовна, сниматься в кино не прекращаете?

Татьяна Пилецкая: Смеюсь: эх, лет 30 назад такую бы востребованность, как у меня сейчас! Я с удовольствием принимаю предложения. За полгода снялась в трех фильмах. В Москву съездила к Ренате Литвиновой. Она сделала четырехсерийную картину "Северный ветер" по своей пьесе (режиссерский дебют Литвиновой в МХТ им. Чехова. - "РГ"). Рената играет в фильме мою дочь. Это сказочная фантазия. Каждый год родственники моей героини собираются, устраивают ей - самой старшей в семейном клане - новогодний праздник, дарят подарки. Привели, например, живого оленя. Он такой перепуганный, глаза вытаращены! Я его погладила на съемках - шерстка жесткая-жесткая! Потом меня пригласил режиссер Дмитрий Сорокин - в четырехсерийный фильм "Скоро будет счастье". Роль - бывшая балерина. Монологи колоссальные! Снимали в квартире на Васильевском острове. А еще снялась в "Па-де-де". Режиссер фильма Валентина Коровникова - актриса нашего театра "Балтийский дом", она сама написала сценарий и предложила мне роль.

Хотя она дебютант в кино. И это всего лишь короткометражка. О большом гонораре речь тоже не идет - вы все же согласились?

Татьяна Пилецкая: Да о чем вы, какой гонорар? Я знаю Валечку как актрису уже столько лет, мы вместе играем в спектаклях "Деревья умирают стоя", "Ма-Мурэ". И вот смотрю на нее на съемочной площадке - совершенно другой человек! Руководит процессом - и так точно, четко. Я с удовольствием снималась - ребята замечательные! Егор Лесников, актер нашего театра, мой партер в спектакле "Ма-Мурэ", он сын актеров Дарьи Юргенс и Евгения Дятлова. Прекрасный парень, два года как пришел в наш театр, и у него премьера за премьерой. Настоящий герой по амплуа! В фильме мы с ним танцуем. А сейчас в театре мы с его мамой репетируем новый спектакль, где она играет мою дочь. Еще один актер нашего театра - Анатолий Дубанов - сыграл в фильме балетмейстера.

Снова фильм про балет? Помню, как был популярен телесериал "Вербное воскресенье" Антона Сиверса, где вы играли выдающуюся балерину и педагога Павлу Кирилловну Головину.

Татьяна Пилецкая: Да, "Вербное воскресенье" часто показывают. И вот опять моя героиня - бывшая прима-балерина. Она готовит молодую пару к конкурсу, а у них возникли чувства, я злюсь, возмущена, что они отвлекаются: "Вам что важнее - танцевать или любить друг друга?" Но конкурс ребята все-таки выигрывают!

Я смеюсь: ну дайте мне другую профессию!

Интересно, что вы начали свою кинокарьеру на "Ленфильме" с картины "Солистка балета".

Татьяна Пилецкая: Когда говорю, что впервые пришла на "Ленфильм" в 1946 году, у всех глаза округляются! Но в "Солистке балета" у меня даже не роль, а просто крупный план. Как попала в кино? Художник Петров-Водкин, мой крестный, жил на Кировском проспекте, наши семьи дружили, и там же жил режиссер Александр Ивановский. Уже после войны Александр Викторович, увидев меня в доме Кузьмы Сергеевича, сказал: "Тата, будешь у меня сниматься". И я в "Солистке балета" изображала зрительницу, которая смотрит на сцену. Когда фильм вышел, я побежала в кинотеатр, и, увидев себя на экране, пришла в ужас - так не понравилась себе! Помню, как плакала, а мама утешала меня. Это было мое первое знакомство с кинематографом.

В том фильме снималась великая Галина Уланова.

Татьяна Пилецкая: Да, но Галину Сергеевну я узнала еще когда училась в Ленинградском хореографическом училище (теперь - Академия Русского балета имени Вагановой. - "РГ") - она была в комиссии на вступительных экзаменах. Ее мама - Мария Федоровна Романова, балерина, педагог, преподавала у нас.

Сейчас во время съемок "Скоро будет счастье" меня привезли в наше училище. Сердце замерло, когда я вошла туда! Пошла наверх - в класс, где мы занимались. Потом были съемки на малой сцене. Там когда-то был драмкружок, и я еще маленькой девочкой играла в спектаклях "Снежная королева" и "Голубое и розовое". Воспоминания нахлынули, слез не сдержать… Обстановка другая, всюду теперь ковры. "А как раньше было?" - расспрашивали меня. После эвакуации мы жили в общежитии за этой дверью. Здесь занимались. Висят фотографии - и я нашла среди них себя на уроке!

Сейчас у вас в "Балтдоме" четыре спектакля. Плюс один на стороне - комедия "Баба Шанель" по пьесе Николая Коляды, которая идет в театре имени Андрея Миронова уже пять лет. Это немало.

Татьяна Пилецкая: И к Новому году готовим в "Балтийском доме" премьеру - водевиль по пьесе Надежды Птушкиной. Название "Пока она умирала" я попросила изменить. Репетирую с радостью. Там такие смешные повороты! У меня очень много сцен и текста, причем не больших монологов - их-то как раз можно выучить, а вот когда маленькие фразочки тык, тык, там, тут - сложнее…Уже третий спектакль вместе с режиссером Юрием Цуркану делаем. Когда режиссера знаешь, веришь ему - это просто счастье.

Характер у моей героини не такой, как у меня. Она мягкая, покладистая, неделовая, всему верит. Может быть, немного эгоистка. Желает счастья дочери, старой деве, и когда появляется мужчина - вне себя от восторга. Неужели это произошло?! Даже встает на ноги со своего кресла, поет! Прошу только, чтобы она не была блаженной…

У вас вышло уже несколько книг. Сейчас пишете что-то?

Татьяна Пилецкая: В издательстве "АСТ" в этом году вышла моя пятая книга - "Навстречу ветру". Готовлю сборник - около ста стихотворений, оформлять книгу будет моя внучка Лиза Пилецкая, художник, она работает в Русском музее уже 20 лет. Пишет картины - у нее много интересных работ.

Еще я написала сценарий для короткометражного фильма "Пантомима - любовь моя" о моем Боре (заслуженный артист России Борис Агешин, классик российской пантомимы, первый профессиональный мим в стране, в 2018 году ушел из жизни. - "РГ").

Недавно вы получили на кинофестивале "Киношок" в Анапе приз "Госпожа удача" имени Павла Луспекаева с формулировкой "за мужество и достоинство в профессии".

Татьяна Пилецкая: Да, "сбегала" в Анапу на два дня, пока была пауза в театре. Смотрите, какая тяжелая (в прямом смысле слова) и красивая статуэтка! Когда-то мы с Луспекаевым снимались в фильме "Кандидат партии" у нашего ленинградского режиссера Александра Белинского, и, конечно, я знала его по спектаклям БДТ, где Луспекаев работал.

Вообще жизнь бурлит. Очень много интервью - то один телеканал просит, то другой. Господи, говорю, где же вы были раньше, лет 10 назад? Почему теперь вдруг такой интерес? Потому что мне исполнилось 90 лет? И премии пошли чередой, только успеваю получать…

Удача от вас в жизни не отворачивалась?

Татьяна Пилецкая: Были разные моменты. У меня есть стихотворение: "Но жизнь актера так неровна и так зависима порой. То за труды тебе корону, а то забвенье и простой".