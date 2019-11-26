В петербургской многоэтажке произошел хлопок газа

В Петербурге в одной из девятиэтажек в на проспекте Просвещения произошел хлопок газа. Об этом "РГ" сообщили в городском управлении МЧС.

ЧП произошло в квартире на втором этаже. По предварительным данным, причиной стали неполадки с газовой плитой.

В квартире в это время находились два человека. Их осмотрели врачи, люди не получили никаких травм, медицинская помощь им не потребовалась.

Волной в квартире на кухне были выбиты стекла. Других повреждений в доме нет.

На всякий случай жильцы подъезда сразу после хлопка предпочли временно выйти из своих квартир и дождаться на улице, пока спасатели закончат работу в помещении.