Дороги Мурманской области теперь обслуживают по-новому. Если раньше ГОСТ предписывал полностью очищать проезжую часть дороги от снега, то с 2018 года внесенные в него поправки разрешают сохранять на асфальте снежный накат - слой уплотненного автомобильными колесами снега толщиной до трех сантиметров. Максимальная скорость автомобиля при этом ограничивается 60 километрами в час. Но прошлой зимой из-за частых оттепелей оценить преимущества наката было сложно, поскольку при оттепели уплотненный снег быстро разрушался колесами автомобилей. Благодаря нынешней зиме с ее ранними морозами "эксперимент" с накатом получится более чистым, и это новшество радует автолюбителей.

- Когда едешь по дороге со снежным накатом, то управлять машиной намного легче, она жестче держится на проезжей части, - рассказала корреспонденту "РГ" мурманчанка Светлана. - А вот когда выезжаешь на дорогу, очищенную до асфальта, то машина начинает явственно "елозить" и вылететь с трассы намного легче. Думаю, что нам всем нужно воспользоваться норвежским опытом. Дорога от российско-норвежской границы до Киркенеса от наката не очищается и имеет две полосы движения, где автомобилисты друг друга не обгоняют - в Норвегии водители дисциплинированные. Если кто-то вдруг затеет рискованный маневр с обгоном, можно не сомневаться, что это русский водитель.

По словам председателя Мурманского общества автомобилистов Александра Стародубова, в 2018 году региональные и муниципальные дороги были в снежном накате из-за того, что автомобили ездят по ним достаточно редко. Однако федеральная трасса "Кола", где интенсивность движения выше, почти всю зиму была до самого асфальта очищена от снега, так как во время оттепели накат разрыхляется и образуется опасная для автомобилей колея, которую дорожникам приходится оперативно счищать.

- Сегодня сохранение наката - это насущная необходимость, - отмечает эксперт. - Современная шипованная резина "работает" только на снежном накате. Если дорога очищена до асфальта, то автомобиль на такой резине - все равно что человек на коньках. Прошлой зимой из-за малого количества снега наката на трассе почти не было. Надеюсь, что в этом сезоне погода облегчит жизнь автолюбителям.

В федеральном казенном учреждении Упрдор "Кола", под управлением которого находится одноименная федеральная трасса, подтверждают: сохранение наката приносит положительный эффект. Например, зимой 2013/14 годов, когда этот способ впервые тестировался на трассе, анализ аварийности за период с декабря 2013 по февраль 2014 года на "экспериментальном" участке показал: общее количество ДТП в сравнении с аналогичным периодом предыдущего зимнего сезона снизилось на 25 процентов. Кроме того, снежный покров на дороге позволил увеличить срок службы асфальта за счет того, что снег обеспечивает теплоизоляцию дороги и сокращает количество переходов ее температуры "через ноль" - именно такие температурные колебания особенно разрушительны и опасны для дорог. В результате, как показывает опыт эксплуатации автодорог под накатом в европейских и скандинавских странах, затраты на ремонт и содержание дорог уменьшаются примерно на треть. Такая технология и более экологична. Большое количество соли загрязняет окружающую среду, приводит к коррозии кузова автомобиля.

Шипованная резина "работает" только на снежном накате. Если дорога очищена до асфальта, то машина на такой резине - словно человек на коньках

- Но следует учитывать, что накат нуждается в уходе, - уточнили в Упрдор "Кола". - Подъемы все равно необходимо подсыпать песком, а при появлении колейности ее нужно устранять.

По мнению дорожников, практика сохранения снежного наката может пойти на пользу не только автодорогам, но и городам Заполярья, делая их более чистыми и привлекательными. Главное условие - интенсивность движения не должна превышать 1500 машин в сутки. В частности, уплотненный снег сохраняется на улицах в туристической Мекке региона - городе Кировске, который выглядит очень опрятно. То же самое в других малых городах региона, а также в Норвегии и Финляндии, где при очистке дорог не пользуются реагентами. Однако для крупных городов этот вариант не годится. В таких городах, как Мурманск, без очистки улиц до асфальта с помощью реагентов обойтись невозможно из-за слишком интенсивного движения транспорта. Здесь возможен только один вариант: четкая работа снегоуборочной техники.