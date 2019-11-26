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26.11.2019 17:28
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Чтобы хватило всем

В Вологодской области предлагают усовершенствовать механизм распределения средств Дорожного фонда
Текст: Светлана Цыганкова (Вологодская область)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 266(8024)
Расходы Дорожного фонда Вологодской области на 2020 год запланированы в объеме 11,8 миллиарда рублей. Эти деньги пойдут на ремонт и содержание как региональных, так и муниципальных трасс. Однако на Вологодчине считают, что действующий механизм распределения отчислений в Дорожный фонд несовершенен и его нужно менять.

Хотя сумма Дорожного фонда на будущий год и приличная, но она все же меньше уровня 2019-го на 1,4 процента, или на 171,3 миллиона рублей. Снижение связано с уменьшением поступлений из федерального бюджета. В 2021 году рост объемов Дорожного фонда превысит предыдущий год на 12,9 процента и составит 11,1 миллиарда рублей.

За пять последних лет на Вологодчине освоили более 40 миллиардов рублей с последующей передачей дорог в федеральную собственность. Благодаря этому протяженность региональных дорог, отвечающих нормативным требованиям, увеличилась с трех процентов до 19,9.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
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Однако, это заявляют и сами чиновники, наряду с хорошей динамикой содержания и ремонта региональных и федеральных трасс муниципальным дорогам, кроме крупных городов, похвастаться нечем. Проблемы ремонта и содержания местных дорог стоят во многих районах на первом месте.Сегодня муниципальные власти определяются с приоритетностью финансирования ремонтов и реконструкции. Все трассы и путепроводы разделили на три группы. Первая, и самая главная, - аварийные мосты. Вторая - автомобильные трассы, которые соединяют Вологду с районными центрами, и третья - дороги из муниципалитетов в центры сельских поселений.

Чтобы средств хватило всем, в районах предлагают изменить механизмы формирования дорожных фондов муниципалитетов. И вносят предложения.

- Местные власти уверены, что фонды на местах должны включать и отчисления от акцизов на топливо и транспортный налог, собранный с граждан за прошедший год. Такая схема более справедлива, поскольку величина транспортного налога показывает загрузку дорог, а акцизы - их протяженность, - уверен депутат Законодательного собрания Вологодской области Александр Гордеев. - Ныне действующий механизм распределения отчислений несовершенен, нужно вернуться к этому вопросу.

С нынешнего года регион приступил к ремонту всей дорожной сети. Его планируют завершить за шесть лет.

Сумма Дорожного фонда на будущий год меньше уровня 2019-го. Это связано с уменьшением поступлений из федерального бюджета

Деньги будут потрачены в том числе и по национальному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

На сегодняшний день заключено 100 процентов контрактов. Работы завершены на 43 объектах из 59.

- Объем финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий в рамках национального проекта, в 2019 году составляет более 3,7 миллиарда рублей, из которых более 2,2 миллиарда - средства федерального бюджета, - подчеркнул начальник департамента дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области Андрей Накрошаев. - В этом году необходимо отремонтировать 250 километров региональных дорог и улиц наших агломераций - Вологды и Череповца.

Экономика Недвижимость Инфраструктура Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Вологодская область
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