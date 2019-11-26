Высокий конкурс на обучение по специальностям, которые впоследствии обеспечат выпускникам работу на атомном флоте, отмечают в профильных учебных заведениях. Проректор Университета речного и морского флота имени Макарова Елена Смягликова признается: на некоторые специальности конкурс доходит до 80 человек на место. А проходной балл в минувшую приемную кампанию был на 16 пунктов выше, чем в прошлом году.

Эксперты уверены: это отражение возросшего общественного интереса к арктической проблематике, к строительству новых атомных ледоколов, которые сейчас уже спущены со стапелей или находятся в стадии строительства и в ближайшее время пополнят атомный флот России. Прежде всего - для работы в высоких широтах. Год назад в Петербурге был открыт Центр морских арктических компетенций, здесь проходит подготовку, переподготовку и повышение квалификации персонал атомного ледокольного флота России. Это первая в стране структура морской образовательной организации, предназначенная для поддержания профессиональных компетенций специалистов атомного ледокольного флота нового поколения.

Но при этом нерешенным остается один из основных вопросов современной подготовки плавсостава, а именно наличие собственного учебного флота. Например, Макаровка сегодня, признается проректор, испытывает определенные трудности в организации плавательной практики для своих курсантов.

- Раньше у нас было несколько учебных судов, - говорит Елена Смягликова, - наши ребята из пяти лет обучения целый год - дважды по шесть месяцев - проводили на судах. Сейчас все суда приписаны не к нам, а к Росморфлоту. И возникают проблемы по размещению практикантов, особенно несовершеннолетних до 18 лет.

К идее возродить учебный флот для практикантов из морских вузов в среде экспертов относятся по-разному, единого мнения нет. Но все сходятся в одном: чтобы эта практика была продуктивна и действительно полезна, необходимо, чтобы учебные суда были оснащены оборудованием по последним современным требованиям. А это далеко не всегда возможно. И не только из-за высокой цены проекта. Препоны могут возникнуть, говорят эксперты, например, из-за так называемой физзащиты объектов ядерной энергии. Атомное судно нельзя просто так поставить к любому причалу, должны быть организованы специальные меры охраны.

С другой стороны, практика на учебных судах и практика на атомоходах - разные вещи.

- Они и должны быть разными, - подчеркивают эксперты-практики. - Учиться понимать и принимать лед нужно не на всесильных атомоходах, глядя в монитор, а на обычных судах, в условиях обледенений и сжатий, без средств навигационного оборудования и связи, при опасности для жизни, судна и груза.

При этом генеральный директор ФГУП "Атомфлот" Мустафа Кашка уверен: создание современного учебного флота обеспечит качественную подготовку специалистов, готовых работать на высокотехнологичных судах. Но данная задача должна решаться на государственном уровне. А для предприятия-судовладельца важна плавпрактика на тех судах, которые находятся в эксплуатации.

По мнению экспертов, учиться понимать лет нужно не на атомоходах, а на обычных судах в экстремальных условиях

По статистике, нехватка кадров в морской и речной отрасли составляет сегодня порядка 13 процентов. Идет старение кадров. Так, в "Атомфлоте" средний возраст работников предприятия составляет сегодня 44 года. При численности штата 1875 человек более 500 работников сегодня находятся в возрасте младше 35 лет.

Университет имени Макарова и все его восемь филиалов ежегодно выпускают порядка 2000-2300 специалистов. Примерно половина из них - работники плавспециальностей. А в ФГУП "Атомфлот", например, на практику попадает примерно 20-25 студентов. Причем не только из Макаровки. Но даже при таких объемах не все практиканты после окончания вузов попадают в штат атомного флота для работы на Северном морском пути.

- Причин тому несколько, - говорит Мустафа Кашка, - в том числе жесткая конкуренция на морском рынке труда, прежде всего - с судовладельцами, работающими под иностранным флагом. И обеспечить стопроцентный возврат плавпрактикантов после окончания вуза бывает непросто. Даже при том что в ученическом договоре, заключаемом на период плавпрактики, одно из обязательных условий - трудоустройство на предприятие после успешного окончания вуза. Ведь предприятие тратит немало сил и средств на обучение практикантов: расходы на билеты, проживание, содержание, медкомиссию, оплату труда наставников и сонаставников.

Конечно, каждый выпускник принимает решение для себя сам. Но возросший интерес к Арктике делает привлекательными для выпускников российские вакансии. Это подкрепляется хорошими заработками:

350-600 тысяч рублей в месяц составляет сегодня зарплата сотрудника плавсостава, работающего на Севморпути.