Жители одного из микрорайонов - новостроек Ленобласти вынуждены платить за холодную воду в два раза больше петербуржцев. Такое неравенство не устраивает ни владельцев квартир, ни региональные власти, ни даже поставщика услуги. Однако ни одна из сторон не имеет полномочий, чтобы урегулировать ситуацию.

Строительство жилых кварталов в Новогорелово ведется с 2015 года, до конца 2025-го здесь планируется ввести в строй около 300 тысяч квадратных метров жилья, полностью обеспеченного инженерной, транспортной и социальной инфраструктурой. Эти новости жителей очень радуют. А вот счета за квартплату, наоборот, огорчают. Особенно потому, что уменьшить их можно, но этого не происходит.

Инженерные сети для новых домов, в том числе система водоснабжения и водоотведения, были построены АО "Ленинградские областные коммунальные системы" (ЛОКС) и оплачены застройщиками в качестве компенсации за технологическое присоединение. Вместе с тем, как пояснили корреспонденту "РГ" в администрации региона, сети в Новогорелово технологически связаны с системами города, а не Ленобласти. Но тарифы на услуги ЖКХ для населения в Петербурге субсидируются, а в области нет - и это первое различие. Понятно, что бюджеты различных субъектов РФ различаются, у всех свои финансовые возможности. Но в ситуации с холодной водой такого разумного объяснения нет.

Фактически поставщиком услуги для Новогорелово является ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга", у которого заключен договор с АО "ЛОКС". И в силу того, что в структуру расходов компании заложены в том числе лизинговые платежи, объем предоставления услуги сравнительно невелик (введено в строй только 13 процентов от запланированных объемов строительства), а субсидирование тарифов в регионе отсутствует. Горожане платят за холодную воду 32,75 рубля за кубометр, а в Новогорелово - 71,24 рубля.

По информации областного комитета по тарифам, после того как Новогорелово разрастется и к концу нынешнего года нагрузка на сети составит хотя бы 23 процента от проектной, тариф может снизиться до 51,95 рубля за кубометр холодной воды. Однако есть более простое, быстрое, а главное - выгодное для жителей решение.

- Мы закончили переговоры с петербургским "Водоканалом". При условии, что местная администрация даст ему статус гарантирующего поставщика, "Водоканал" готов взять сети на свое обслуживание, и тарифы будут такие же, как в Санкт-Петербурге, - заявил в конце октября губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. - Сейчас слово за местной администрацией, которая должна издать соответствующее постановление.

Петербуржцы платят за холодную воду 32,75 рубля за кубометр, а в Новогорелово - 71,24 рубля

В "Водоканале" корреспонденту "РГ" подтвердили наличие предварительной договоренности с областной администрацией, однако сообщили, что официальная процедура так и не началась.

- Все вопросы по назначению гарантирующей организации, величине тарифа и прочих условиях будут приниматься органами государственной власти и местного самоуправления в соответствии с действующим законодательством, - указано в ответе ГУП "Водоканал" Санкт-Петербурга на запрос "РГ". - На данный момент каких-либо конкретных решений не принято. При этом назначение гарантирующей организации согласно ФЗ - прерогатива органов местного самоуправления. Повлиять на принятие этого решения или предсказать его содержание хозяйствующие субъекты возможности не имеют.

В правительстве региона тоже подтвердили, что органы исполнительной власти Ленобласти "не имеют возможности проконтролировать или ускорить процедуру определения органами местного самоуправления гарантирующей организации". А в администрации Виллозского городского поселения, в состав которого входит Новогорелово, такое решение принимать, кажется, не хотят.

- В настоящее время вопрос установления экономически обоснованного, а не произвольного тарифа находится исключительно в компетенции комитета по тарифам Ленобласти и не зависит от того, какая именно гарантирующая организация будет работать на территории поселения, - полагает и. о. главы администрации Виллозского городского поселения Владимир Воробьев.

На вопросы редакции о том, в какой стадии находятся переговоры с ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" о присвоении предприятию статуса гарантирующего поставщика в Новогорелово и какая доля доходов МО Виллозское городское поселение может стать выпадающей со сменой гарантирующего поставщика и изменением тарифов, и. о. не ответил, указав, что "эти вопросы не находятся в компетенции администрации Виллозского городского поселения".

Однако в официальных документах муниципалитета есть четкое указание о том, что гарантирующим поставщиком планируется сделать подконтрольную организацию. Например, в пояснительной записке к актуализированной редакции "Схемы водоснабжения и водоотведения МО Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области на период до 2032 года", которая размещена на официальном сайте муниципалитета, указано, что поставщик ресурса - "Водоканал", эксплуатант сетей - "ЛОКС", а гарантирующей организацией при этом "планируется назначить МУП УЖКХ МО Виллозское ГП".

По данным областной администрации, фактически это уже сделано, однако указанное предприятие "не может обеспечивать потребителей поселка Новогорелово услугами холодного водоснабжения и водоотведения". В первую очередь потому, что у МУП нет договора с "Водоканалом". Который уже направлял в адрес администрации МО предложение рассмотреть возможность определения предприятия гарантирующей организацией для поселка Новогорелово. И если бы муниципальное руководство ставило на первое место интересы жителей, то соответствие новых тарифов петербургскому уровню можно было бы прописать в соглашении. А пока этого не сделано, сумма платежа только за водоснабжение и водоотведение в квартирах новогореловцев доходит до 2,5 тысячи рублей в месяц.