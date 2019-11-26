Жители всех регионов должны непосредственно ощущать эффект от реализации национальных проектов, тем более что проблем пока хватает, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

Глава правительства продолжает заслушивать отчеты о реализации национальных проектов в регионах. Во вторник о ситуации в Адыгее и Мурманской области ему рассказали глава республики Мурат Кумпилов и губернатор области Андрей Чибис.

Адыгея в числе десяти регионов, наименее развитых экономически, находится на особом контроле у кабинета министров. В качестве куратора к нему приставлен глава минсельхоза Дмитрий Патрушев. Совместными усилиями, рассказал Кумпилов, разработана индивидуальная программа социально-экономического развития региона, сейчас документ согласуется с минэкономразвития. "У нас есть план действий для того, чтобы подтянуть реальные денежные доходы населения, безработицу, развитие экономики, уровень бедности. По этим показателям мы придадим импульс для того, чтобы решить те проблемы, которые стоят перед республикой", - заверил руководитель Адыгеи.

Свою эффективность местные власти доказывают при организации работы в рамках нацпроектов. "Все торги провели, 96 процентов контрактов подписано", - сообщил глава республики. Освоение выделяемых под национальные проекты средств достигло 80 процентов. "Республиканские власти не видят никаких угроз в реализации контрактов, - заявил Мурат Кумпилов. - Есть только пять контрактов, которые вызывают вопросы, но по ним идет особенная работа".

Значительное внимание в Адыгее уделяется социальной сфере. Одновременно, по словам главы республики, ведется строительство 12 детских садов - девять полноценных - по 240 мест, три - ясельные группы по 120 мест, - возводятся школы по 1100 мест, ремонтируются дома культуры. "В сфере здравоохранения тоже большая работа проводится. Со следующего года мы усиливаем работу по первичной медицинской помощи и все решения, которые были приняты на федеральном уровне, будут иметь отражение в нашей работе", - добавил Кумпилов.

Рыболовецкий флот должен стать современным, а рыба - доступной для людей

- Всю эту работу необходимо продолжить, чтобы люди чувствовали непосредственно те решения, которые приняты по национальным проектам, и в формате республиканской работы, - указал Дмитрий Медведев. - Это и школы, и детские сады, включая ясельные группы, и, естественно, работа в первичном звене здравоохранения, потому что непосредственно там как раз люди приходят и обращаются за медицинской помощью. Очевидно, что там проблем хватает и в вашем субъекте Федерации.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис к премьер-министру приехал с актуальным в свете приближающейся зимы вопросом. Отопительный сезон в регионе сильно зависит от мазута. Из-за скачка цен на топливо в этом году затраты бюджета области на подготовку к отопительному сезону выросли более чем на 5 миллиардов рублей. На помощь пришло правительство, частично погасившее расходы из госказны.

Теперь власти региона поставили перед собой задачу уйти от этой мазутозависимости. "Надо все-таки работать над системным решением этой проблемы", - заметил глава правительства. Губернатор, напомнил он, уже озвучивал целый ряд идей. "Мы их обсуждали неоднократно с руководством Мурманской области, но нужно двигаться вперед. Если потребуется слово правительства, я готов, естественно, его тоже сказать применительно к тем решениям компаний, которые так или иначе в этот процесс должны быть завязаны", - пообещал Дмитрий Медведев поддержку.

Еще один важный вопрос - поддержка рыбаков. "Благодаря поддержке, позиции, которую вы заняли, строятся новые суда в рамках квот, а самое главное - мы запустили вместе с рыбаками проект "Наша рыба". Продукция на 30% дешевле, каждую субботу у нас специальные ярмарки", - рассказал губернатор Мурманской области. Например, треска, которая очень популярна, стоит 209 рублей. "Был очень важный запрос от людей, когда я приехал: "Мы живем в морском городе, а рыбы качественной и доступной у нас недостаточно. И сейчас на этот запрос есть ответ", - сказал Чибис. "Не могу это не подтвердить", - согласился премьер. Он вспомнил, что в 2008 году во время посещения области поразился отсутствию в магазинах местной рыбы. "Понятно, что тогда и коммуникации хуже были, и транспорт, но, тем не менее в Мурманске вообще не было северной рыбы, мурманской рыбы. Может быть, в одном месте я что-то и увидел такое, а так в основном все иностранное", - отметил Медведев, добавив, что это неправильно. "Все меры, которые принимаются в этом направлении, должны привести к следующему результату: у нас и рыболовецкий флот должен осовремениться, стать эффективным, а с другой стороны, в конечном счете это должно быть на прилавках и быть доступно по финансовым возможностям населению Мурманской области. Хорошо, что вы этим занимаетесь", - сказал Медведев губернатору.