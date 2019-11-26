На Тамани обнаружен клад редких монет X века

Клад золотых византийских монет X века обнаружен учеными Таманской экспедиции Института археологии РАН во время экспертизы земельного участка, которая по закону должна проводиться перед любым строительством. Находка является редкой, до сих пор известны всего два клада того же времени.

Он состоит из 28 монет. Это тетартероны императора Иоанна I Цимисхия (969-976 гг.), а также более ранние монеты солиды Никифора II Фоки (963-969). На аверсе всех монет изображен Христос, на реверсе тетартеронов император Иоанн, благословляемый Богородицей, на реверсе солидов Богоматерь и император держат крест.

Редкие монеты обнаружены в керамическом сосуде, который нашли в одном из поселений XI века. Скорей всего его спрятали во время правления Иоанна I Цимисхия. Примерно тогда на Тамани появилось русское Тмутараканское княжество: оно было основано после восточного похода Святослава на Хазарский каганат (965 г.) Находка поможет получить новые данные по слабо изученному периоду нашей истории - становления Руси и первых походов киевских князей, формирования политических связей между Русью и Византийской империей.