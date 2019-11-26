На Тамани обнаружен клад редких монет X века

Он состоит из 28 монет. Это тетартероны императора Иоанна I Цимисхия (969-976 гг.), а также более ранние монеты солиды Никифора II Фоки (963-969). На аверсе всех монет изображен Христос, на реверсе тетартеронов император Иоанн, благословляемый Богородицей, на реверсе солидов Богоматерь и император держат крест.
Редкие монеты обнаружены в керамическом сосуде, который нашли в одном из поселений XI века. Скорей всего его спрятали во время правления Иоанна I Цимисхия. Примерно тогда на Тамани появилось русское Тмутараканское княжество: оно было основано после восточного похода Святослава на Хазарский каганат (965 г.) Находка поможет получить новые данные по слабо изученному периоду нашей истории - становления Руси и первых походов киевских князей, формирования политических связей между Русью и Византийской империей.