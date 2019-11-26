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26.11.2019 19:59
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Причиной крушения Boeing 737 стала ошибка летчиков

Текст: Ольга Игнатова
Психологическое состояние командира воздушного судна (КВС), а также недостаточные знания по пилотированию определенного типа самолетов привели к катастрофе самолета Boeing 737-8KN A6-FDN, которая произошла в марте 2016 года в аэропорту Ростова-на-Дону.

Такие выводы содержатся в окончательном отчете Межгосударственного авиационного комитета (МАК). В документе, в частности, говорится, что трагедия "произошла при выполнении повторного ухода на второй круг из-за неверной конфигурации и ошибок в пилотировании с последующей потерей КВС ситуационной осведомленности ночью, в инструментальных метеоусловиях, приведшей к потере контроля за параметрами полета и столкновению самолета с землей". Среди основных факторов, которые привели к трагедии, в отчете упоминаются, в частности, наличие турбулентности и порывистого ветра, что привело к необходимости выполнения двух уходов на второй круг; психологическая неготовность КВС к выполнению повторного ухода на второй круг из-за наличия у него доминантной установки о производстве посадки именно на аэродроме назначения, сформированной "психологическими переживаниями" первого неудачного захода на посадку.

Фото: REUTERS
Пилот упавшего в Казани в 2013 году Boeing летал по фальшивым документам

Кроме этого, командиром было потеряно лидирующее положение в экипаже после начала ухода на второй круг. Это привело к несогласованным действиям экипажа.

Сыграли свою роковую роль и "недостаточные знания и навыки КВС по ручному управлению стабилизатором (триммированию), что привело к длительной (в течение 12 секунд) непрерывной перестановке стабилизатора "на пикирование", дальнейшей существенной разбалансировке самолета и его попаданию в сложное пространственное положение с созданием отрицательных перегрузок, к которым экипаж готов не был". К сожалению, все это, как уточняется в отчете, стало причиной потери "работоспособности КВС в психологическом плане (психологический ступор, psychological incapacitation), что привело к полной потере им пространственной ориентировки и не позволило отреагировать на правильные подсказки второго пилота". А так как в авиакомпании отсутствовали критерии потери работоспособности в психологическом плане, то это не позволило второму пилоту своевременно определить ситуацию и предпринять более решительные меры.

Возможно, ошибки стали следствием психологического и физического переутомления: к моменту катастрофы экипаж находился в воздухе 6 часов, из них 2 часа в напряженной рабочей обстановке, связанной с необходимостью принимать нестандартные решения. При этом катастрофа произошла в самое неблагоприятное время с точки зрения биоритмов, когда работоспособность человека резко снижается и находится на нижнем пределе, а вероятность совершения ошибок возрастает.

Boeing 737-8KN разбился 19 марта 2016 в 03:42 при выполнении ухода на второй круг после прерванного захода на посадку на 22 взлетно-посадочной полосе международного аэродрома Ростова-на-Дону. Он принадлежал авиакомпании Dubai Aviation Corporation (ОАЭ). На борту находились 62 человека (2 члена летного экипажа, 5 членов кабинного экипажа и 55 пассажиров). Среди них - граждане Индии, Испании, Кипра, Колумбии, Кыргызстана, России, Сейшельских Островов, Украины и Узбекистана. Все погибли. Расследование трагедии было завершено 25 ноября нынешнего года.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Международные организации Межгосударственный авиационный комитет Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область Ростов-на-Дону
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