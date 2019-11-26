Сочи стал самым популярным направлением для коротких путешествий

Российские туристы стали чаще отправляться в короткие путешествия на выходные и праздничные дни. В 2019 году туристы приобрели на 30% больше туров длительностью до трех ночей, чем за аналогичный период прошлого года, выяснили в сервисе Level.Travel.

Самой большой популярностью в "коротких" путешествиях пользуются российские курорты - это 35% всех коротких туров проданных в 2019 году, говорится в исследовании. Из них 57% путешественников выбрали Сочи (побережье), 19% - Красную поляну, 16% - Крым. Средний чек на короткую поездку на отечественные курорты в 2019 году составил примерно 18 тысяч рублей.

На втором месте - Турция - 25% от всех коротких туров. Поездка на 2-3 дня обойдется примерно в 35 тысяч рублей.

Затем по популярности идут Греция (средний чек 27 156 рублей) и Кипр (средний чек 33 939 рублей).

Пятерку лидеров замыкает Чехия. Поездка туда на выходные будет стоить примерно 33 230 рублей.