Сотрудники МВД РФ проверят обстоятельства смерти следователя в Сочи

На Кубань направлены сотрудники МВД РФ, которые помогут краевым коллегам в проведении служебной проверки по факту смерти 23-летней девушки-следователя из сочинского отдела полиции.

Такое решение приняли в управлении собственной безопасности МВД РФ.

- В ходе выезда будут установлены все причины произошедшего, дана оценка организации морально-психологического обеспечения оперативно-служебной деятельности подразделения, - сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. - Виновные должностные лица привлекут к ответственности.