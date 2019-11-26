Небывало жаркая осень в Крыму бьет новые температурные рекорды. Аномальное тепло сопровождается засухой. В некоторых районах полуострова за последние четыре месяца не выпало ни капли дождя. В результате к концу ноября на полях взошло только 20 процентов озимых культур. Как засуха отразится на будущем урожае, узнал корреспондент "РГ".

- У нас с начала года выпало всего 150 миллиметров осадков при норме 270 - 320 миллиметров. Все поля стоят черные, всходов озимых нет, - рассказал "РГ" директор агропредприятия "Обрий" Джанкойского района Крыма Анатолий Корнейчук. - На тех полях, где были туманы, кое-где появились всходы, но лучше бы их не было.

Пошедшие в рост семена гибнут без обильных осадков. Такая ситуация повсюду на полуострове. В конце ноября всходы озимых появились лишь на пятой части площадей. Увы, осенний сев проходил в сухую и горячую землю. В среднем температура последних трех месяцев на 2,5 градуса выше нормы. А в ноябре среднесуточная температура на 8 - 10 градусов превышала характерную для этих дней. При этом за месяц на полуостров выпало всего 30 миллиметров осадков, и то неравномерно. Во многих районах дождей не видели с июля.

- Озимые взошли только на севере Крыма, в Черноморском, Раздольненском и Красногвардейском районе, - рассказал глава комитета по аграрной политике и развитию сельских территорий Госсовета Крыма Юрий Мигаль. - В остальных районах зерно либо лежит в земле, либо, поймав провокационную влагу, проклюнулось и погибает. Мы обследовали посевы на 13 тысячах гектаров, результаты неутешительные.

Больше других в этом году пострадали районы, первыми начавшие сев в сентябре. Аграрии попали в природную ловушку. В прошлом году эти сроки были оптимальными для осеннего сева и позволили получить максимальный урожай, а в этом году со сроками не угадали.

- Там, где посеяли в конце сентября, семена уже два месяца просто лежат в почве, - рассказал заместитель директора по науке НИИ сельского хозяйства Крыма Людмила Радченко. - Семена могут взойти, даже практически не потеряв всхожесть, зимой или весной. Но их судьба будет зависеть от погоды.

Аграриям остается уповать на осадки в декабре и последующие зимние месяцы. Засуха - достаточно типичное для Крыма стихийное бедствие, повторяющееся с завидным постоянством. Бывали годы, когда озимые давали первые всходы в конце декабря или даже в январе, но в таких условиях рассчитывать на большой урожай в будущем году уже не приходится.

- Озимые культуры должны начинать свое развитие осенью и в зиму уходить в фазе кущения. Но мы понимаем, что этого уже не произойдет, потому что, даже если выпадут продуктивные осадки в начале декабря, температура не позволит получить всходы, - рассказала Людмила Радченко. - То, что большого урожая в следующем году не будет, уже очевидно. Мало того, мы предполагаем, что посевы погибнут, придется много пересевать.

Ученые прогнозируют, что при условии достаточного количества влаги зимой в следующем году можно рассчитывать на урожайность в пределах 20 центнеров с гектара. Если же и зима не принесет обильных осадков, то больше 15 - 18 хлеборобы не соберут. А что дальше? Стоит ли вообще сеять озимые, учитывая, что засуха стала все чаще повторяться? Эти вопросы волнуют сегодня аграриев Крыма. Отказываться от озимых нельзя, считают ученые, ведь они наиболее устойчивы к засухе. Но выбирать надо сорта, которые при благоприятной осени дадут урожай озимых или же весной без особых проблем взойдут как яровые. Такие сорта ячменя и пшеницы уже сегодня могут предложить селекционеры Кубани и Дона.

Сейчас в Крыму проводят мониторинг посевов и следят за сводками метеорологов. Они пока неутешительные. Температурный фон ноября остается выше многолетней нормы. Крым по-прежнему находится в зоне обширного антициклона, охватывающего Балканы и Северное Причерноморье. Дожди прогнозируют не раньше последних чисел ноября. Пока же на полуострове подводят баланс запасов продовольственного зерна и кормов, предвидя неизбежность гибели большой доли озимых, выясняют наличие семян. К счастью, уходящий год в республике был достаточно урожайным и крупные животноводческие комплексы создали полуторагодовой запас кормов. Но ведь какими бы ни были резервы, их надо постоянно пополнять. И здесь не обойтись без господдержки. Особенно нуждаются в ней небольшие и средние фермерские хозяйства, которые не могут себе позволить резервировать существенную часть продукции.

Комментарий

Владимир Анюхин, заместитель министра сельского хозяйства Крыма:

- Мы не склонны драматизировать ситуацию, уверен, что все трудности преодолимы. У Крыма есть достаточный запас семян, если потребуется проводить повторный сев зерновых в случае гибели части озимых. А если своих семян не хватит, обратимся к соседям. 2018 год дал нам опыт преодоления последствий засухи. Тогда чрезвычайная ситуация была объявлена в шести сельскохозяйственных районах. Поэтому сейчас мы готовы к ударам стихии.

Справка "РГ"

По данным министерства сельского хозяйства РК, этой осенью в Крыму озимыми засеяно 499 тысяч гектаров. Большая часть из них, 482 тысячи гектаров, приходится на зерновые культуры и только 16,6 тысячи заняты масличными.